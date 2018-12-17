سياسة قطر ترتكز على حل النزاعات بالطرق السلمية

الدوحة - قنا:

أكد سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية في الدوحة أن احتفال دولة قطر بيومها الوطني في 18 ديسمبر كل عام، يمثل مناسبة لجميع المواطنين القطريين لتجديد الالتزام بالقيم والرسالة والرؤية الوطنية للدولة.

وثمن سعادة السفير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، روح التصميم والاعتماد على الذات لدولة قطر وشعبها، لا سيما خلال الحصار، وقال في هذا السياق “أقدر الروح المعنوية والتصميم اللذين أبدتهما حكومة وشعب قطر،لا سيما خلال الحصار”، لافتا إلى أن مفهوم الاعتماد على الذات مختلف في عالم العولمة، لكنه قال إنه رغم ذلك فإن الروح المعنوية للشعب القطري في تحقيق الاعتماد على الذات بمثابة الطموح لاستكشاف الإمكانيات التي كانت غير مستغلة.

وشدد في سياق متصل على أن دولة قطر تخلق قاعدة قوية لمجتمع متطور وحديث، وتبذل الجهود لضمان السلام والأمن من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والثقافة وإشراك الشباب.

ونوه سعادة سفير بنجلاديش في تصريحه بأن الميزة التي يتسم بها نهج السياسة الخارجية الثابتة لدولة قطر، ترتكز على حل التوترات بين الدول عبر القنوات الدبلوماسية والوسائل السلمية، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن إحدى دعائم السياسة الخارجية لبلاده هي التسوية السلمية للنزاعات.

وأشاد سعادته بالعلاقات المتنامية بين قطر وبنجلاديش، وأكد على أنها تنمو بقوة، وتقوم على أساس القيم المشتركة والاحترام المتبادل، موضحاً أن عدداً كبيراً من مواطني بنجلاديش المقيمين في قطر يساهمون في تطور اقتصادها وبناء التواصل بين الشعبين.

وأكد سعادته في ختام تصريحه أن كلا من الدوحة ودكا تعملان على مواصلة استكشاف إمكانيات وفرص التجارة والاستثمار الثنائي، وزيادة التواصل المستمر بين الشباب في البلدين.