صاحـبة السـمو من أهــم شـركاء الأمـم المتحـدة

الدوحة - قنا: شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرةً لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بعنوان “أهمية التعددية في زمن التحديات غير المسبوقة” ، استضافتها جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أمس في المدينة التعليمية، وبحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة.

كما حضر المحاضرة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر إلى جانب مختلف أفراد المجتمع ووفود رفيعة المستوى من مختلف الوزارات.

وأكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في محاضرته على دور الشباب الحاسم في تطور المجتمعات، اكثر من أي وقتٍ مضى، نظرًا لتطور التكنولوجيا ومواكبة الأجيال الجديدة لها، مشددًا على ضرورة أن يسهم الشباب في صياغة السياسات والحلول للمشاكل الحالية.

وأوضح أن التحديات التي يشهدها العالم اليوم لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها بل لابد من التعاون الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن قضايا مثل التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والنزاعات والبطالة لابد من إيجاد عهد طوعي واتفاق جماعي لمواجهتها.

وأكد أن الأمم المتحدة توفر منصة لجميع الدول الكبرى والصغرى القوية والضعيفة بشكل متساو وغير متحيز كما تمتلك قدرات وساطة وتنسيق دولي وكذلك تقوم بعمليات إنسانية بنزاهة وشفافية في جميع دول العالم وحققت نجاحات كبرى وحافظت على التنوع اللغوي والثقافي في العالم خلال الأعوام الماضية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى آليات جديدة لتحقيق الاستجابة واتخاذ التدابير اللازمة للمشاكل المتفاقمة حول العالم بالسرعة والشكل المطلوبين.

وعلى هامش المحاضرة أبدى الأمين العام للأمم المتحدة إعجابه بمؤسسة قطر ومساهماتها الرائعة في قطر وجميع أنحاء العالم، معتبرًا صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من الشركاء المهمين للأمم المتحدة، خاصة وأنها تقوم بدور مهم جدًا في توفير التعليم لمئات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون في ظروف مأساوية للغاية.

الحدود السياسية

من جهته عبر الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة عن اعتزاز الجامعة باستضافة الأمين العام للأمم المتحدة خاصة وأنها تسعى للعمل كمركز للحوار حول القضايا العالمية المهمة.

وأضاف أن المشكلات والتحديات تجاوزت الحدود السياسية والجغرافية للدول ولم يعد من الممكن لأي دولة أن تكون في مأمن من هذه الأزمات على الصعيد المحلي أو أن تتعامل معها بشكل منفرد.

ولفت إلى رؤية قطر وقيادتها الرشيدة بأن تكون الدولة عنصراً فاعلاً على المستوى الدولي، وتساهم وتشارك في العمل المشترك على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ومعنية وفاعلة في الأزمات الإقليمية والعالمية.

وقال إن السبيل نحو بناء عالم على أطر سليمة يقوم على التعاون والتعارف والعمل المشترك، خاصة وأننا في رحاب مؤسسة قطر التي كانت نتاج رؤية القيادة الرشيدة حول أهمية التعليم في تكوين الإنسان العالمي المدرك لتحدياته المحلية والعالمية والقادر على الحوار والعمل المشترك من أجل المساهمة في بناء المجتمع العالمي. وأوضح أن المدينة التعليمية قد شكلت نموذجًا للتعددية الفكرية والدينية والعرقية يتشارك فيها الطلبة والأساتذة في العمل المشترك لمناقشة القضايا العالمية والشائكة لإنتاج قادة المستقبل الواعين بتحديات مجتمعاتهم والعالم، القادرين على إيجاد القواسم المشتركة والعمل على تحقيق الأهداف على الرغم من جميع الاختلافات الأخرى.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء سعادة الأمين العام كتابًا يؤرخ الحصار في عامه الأول يتحدث عن الأزمة الخليجية من إصدار دار نشر جامعة حمد بن خليفة.

يذكر أن هذه المحاضرة عقدت ضمن “سلسلة محاضرات المدينة التعليمية”، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة قطر، تتيح منصة للجمهور بهدف تبادل المعرفة وتعزيز المناقشات المفتوحة حول القضايا الملحة بالتعاون مع الخبراء المحليين والدوليين.