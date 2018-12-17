18 ديسمبر يـوم الـولاء والعـزة

اعتماد الحوار كمنهج أساسي لا بديل له في حل النزاعات

قطر ستبقى حرّة صامدة قوية ومتمسكة بسيادتها

قطر ماضية في تنفيذ استراتيجياتها التنموية ومشاريعها الداخلية والخارجية

كتبت - منال عباس:

أكد عددٌ من أعضاء مجلس الشورى أن 18 ديسمبر هو يوم العزة والكرامة والولاء والفخر لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأن احتفالات اليوم الوطني تجسد أرقى معاني الولاء والانتماء وتعكس الروح الوطنية العامرة في قلوب المواطنين والمحبين لدولة قطر الفتية، لافتين أن قطر تهتم ببناء القيم والهوية الوطنية ومستقبل مشرق لأبنائها، وهي ماضية في تنفيذ استراتيجياتها التنموية ومشاريعها الداخلية والخارجية، وتعزيز روح التآخي والألفة بين أبناء الوطن واعتماد الحوار كمنهج أساسي لا بديل له في حل النزاعات، مشددين على أهمية ترجمة الولاء بإنجازات ونجاحات تسهم في رفعة الوطن، وأنّ هذه الإنجازات نتاج طبيعي لتلاحم القيادة والشعب، وأن اليوم الوطني فرصة لاسترجاع أمجاد وتاريخ الأجداد المشرف، وأن قطر ستبقى حرّة صامدة قوية ومتمسكة بسيادتها.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية أن مفهوم الولاء الوطني يمثل تعبيراً عن طبيعة اعتزاز المجتمعات البشرية بأوطانها التي تستمد منها عناصر هويتها وتاريخها وحضارتها وسيادتها وكرامتها، ورفع أعضاء الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو الأمير الوالد، وللحكومة الرشيدة، وللشعب القطري مواطنين ومقيمين في هذه المناسبة التي يحرص فيها الجميع على الاحتفال بها سنوياً في تظاهرة اجتماعية جميلة ولوحة تبرز إنجازات الدولة في مختلف المجالات، ولفتوا إلى الجهود الكبيرة التي تقف وراء التنظيم الرائع لهذه الاحتفالات للخروج بعمل يستحق دولة قطر ويتناسب مع مكانتها.

وشدد أعضاء الشورى على أن دولة قطر الفتية ماضية إلى الأمام تزهو بإنجازاتها دون الالتفات إلى الوراء، أو الوقوف عند ما يتربص به المتربصون، ومستمرة في تنفيذ مشاريعها الداخلية منها والخارجية ، ونوهوا بالمواقف المشرّفة لبلادهم مع كثير من دول العالم، لافتين إلى ما قامت به دولة قطر من وساطات ناجحة بين الفرقاء كانت نتائجها تحقيق السلام الشامل والاستقرار في تلك الدول، فضلاً عن المواقف الإنسانية والمبادرات الخيرية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين في مختلف بقاع العالم، ما يؤكد رغبة دولة قطر في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي يوصي بها الدين الإسلامي الحنيف، والعمل الجاد دون انتظار المقابل من أجل تحقيق السلام في ربوع المنطقة، انطلاقاً من مبادئها السامية التي تعتمد الحوار كمنهج أساسي لا بديل له في حل النزاعات والخلافات بين جميع الأطراف.

وأعرب أعضاء الشورى عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الشابة التي تعمل وتناضل من أجل سمو ورفعة هذا الوطن وتقدمه وحفظ كرامة شعبه وحماية مكتسباته، وأكدوا أن دولة قطر تمكنت بما تملكه من سياسة وحنكة ودبلوماسية راقية من بناء علاقات مع جميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والمشاركة بفاعلية في منظومة المجتمع الدولي، فأصبحت قطر شريكاً فاعلاً ومقدراً، متمنين أن يظل علم البلاد دائماً عالياً خفاقاً.

خالد الكبيسي: قطر نموذج للتكاتف والتلاحم

أكد سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي عضو مجلس الشورى، أن اليوم الوطني مناسبة سعيدة على قطر حكومة وشعباً، فيه تتجدد مشاعر الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة التي ظل الشعب يقف متلاحماً معها بكل صدق وولاء، وتقدم الكبيسي بالتهنئة الخالصة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو الأمير الوالد، ولسمو الشـيخ عبدالله بن حـمد آل ثاني نائب الأمير، ولحكومة دولة قطر وشعبها، بهذه المناسبة الغالية، متمنياً أن تحتفل بلاده كل عام وهي تزهو وتفخر بما تحقق لها على الرغم من التحديات التي تعيشها والظروف التي تمر بها، ولفت إلى أن الإنجازات الكثيرة التي حققتها دولة قطر كانت نتاجاً طبيعياً لما تعيشه دولة قطر من تكاتف وتعاضد يعد نموذجاً يحتذى به.

ولفت إلى أن شعار الاحتفال “فيا طالما قد زينتها أفعالنا” وإلى الشعار المصاحب وهو “قطر ستبقى حرة” يترجم واقع الحال الحقيقي الذي شهد به العالم أجمع بالدلائل والبراهين بالإشارة إلى موقف دولة قطر تجاه دول الحصار، حيث إنها لم تتعامل معها بردود الأفعال وظلت متماسكة قوية ولم تجد شعوب تلك الدول التي تقيم فيها إلا الحب والاحترام والرعاية الكاملة والمساندة الصادقة، مؤكداً أن قطر ستبقى دوماً حرة، صامدة قوية بعزيمتها وإصرارها للحفاظ على سيادتها وكرامة شعبها الأصيل، الذي يحرص على التحلي دائماً بالأخلاق الحميدة والمبادئ الأصيلة.

صقر المريخي: عرس وطني لترسيخ القيم والمبادئ

قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، إن احتفالات البلاد باليوم الوطني تعتبر عرساَ سنوياً، يعبر فيه أفراد المجتمع عن محبته الكاملة للوطن، ويحرص القائمون على أمر هذه الاحتفالات على ترسيخ القيم والمبادئ الأساسية التي يجب المحافظة عليها لحماية الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل التمسك بسيادته، وانتهز المريخي هذه الفرصة ليهنئ القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحكومة الموقرة والشعب القطري مواطنين ومقيمين في ذكرى اليوم الوطني للبلاد، متمنياً للجميع احتفالاً ميموناً وسائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قطر وشعبها بالعزة والكرامة رافعين شعار الصمود أمام كل التحديات دائماً وأبداً ملتزمين بالدفاع عن الحقوق، وحماية الأمن والاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها أعمدة دولة قطر. ونوّه المريخي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، على الرغم من تحديات الحصار الذي فرض عليها من دول شقيقة، ويرى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن الإجراءات الرشيدة التي اتخذتها الدولة أخذت بها إلى تحقيق مشاريع عظيمة كانت محل إعجاب وإدهاش العالم، ولفت هنا إلى مشاريع الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وغيرها من مشاريع البنى التحتية، والإنجازات المختلفة التي تصب في تحقيق المشروعات الخاصة بإقامة مونديال كأس العالم في قطر بعد أربع سنوات، ويأمل المريخي أن يوفق القائمون على الأمر لما فيه الخير للبلاد والعباد.

مبارك المنصوري:ذكــــرى تاريخــيـة مشــرفــة لكــل قطــــري

أكد السيد مبارك بن سيف المنصوري عضو مجلس الشورى، أن دولة قطر تحرص دائمًا على مد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن في أي مكانٍ منه لخلق أجواء من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائه الذين يمثلون في مجموعهم جسداً واحداً، وقال إن الدولة استطاعت إرساء هذه المفاهيم وعززت معاني الوطنية والتشجيع على ترجمة هذه المفاهيم على أرض الواقع، وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني موعد مميز يحمل الكثير من المعاني والدلالات السامية التي تحتفي فيها الدولة بذكرى تاريخية مشرفة لكل مواطن، ونوه بحرص جميع فئات المجتمع على التعبير عن المشاعر الوطنية الصادقة وتأكيد عزمهما على إظهار عمق إحساسهم بالوطنية والإخلاص لمفهوم الدولة القائمة على أسس راسخة يستمد منها القوة والصلابة والصمود. وتقدم المنصوري بالتهنئة للقيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة الرشيدة والشعب الكريم ونوه بحرص القيادة الحكيمة على التشجيع المستمر للمضي قدماً لتحقيق التنمية والإنجازات بكل إخلاص وإتقان والتي تصب في تقدم البلاد وتميزها المستمر بين دول العالم، ولفت إلى أن قطر أصبحت من الدول المؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي بما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية قوية.

ونوه بأن هذه الأسس الراسخة في سياسات قطر المحلية والدولية مكنتها من بناء عزيمة مستندة لقاعدة الدولة الصلبة في التغلب على التحديات التي تواجهها، سيما فيما يتعلق ببناء المشاريع المنتجة التي تقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج. منوها بنجاح قطر خلال تجربة الحصار الجائر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، والاستمرار بخطى متسارعة لإكمال تنفيذ خططتها التنموية في مختلف المجالات.

راشد المعضادي: مناسبة للشعور بالفخر والعزة والكرامة

أكد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو يوم العزة والكرامة والولاء والفخر لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة التي ظلت تعطي الخير الكثير وتوفر الأمن والأمان والسلام، وقال المعضادي: في المقام الأول لابد أن نرفع أسمى آيات التهاني والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو الأمير الوالد وللحكومة الرشيدة ولرئيس وأعضاء مجلس الشورى وللشعب القطري مواطنين ومقيمين، بهذه المناسبة التي يحرص كل فرد من أفراد المجتمع على الاحتفال بها سنوياً في تظاهرة اجتماعية جميلة ولوحة زاهية تبرز إنجازات الدولة في مختلف المجالات، في تنظيم رائع تقف وراءه كوادر بذلت جهوداً كبيرة للخروج بعمل يتناسب مع مكانة قطر الكبيرة، وشدد المعضادي على أن بلاده الفتية ماضية إلى الأمام تزهو بإنجازاتها دون الالتفات إلى الوراء أو الوقوف عندما يتربص به المتربصون، وماضية في تنفيذ مشاريعها العظيمة الداخلية منها والخارجية.

وأضاف المعضادي أن المولى عز وجل منَّ على هذه البلاد الطيبة بشعب أصيل محب لوطنه ولا يألو جهدًا في سبيل الإسهام في رفعته وتنميته في حب وولاء، متمنيا من الله أن يعيد هذه المناسبة كل عام ودولة قطر أكثر عزة وكرامة، وأن يحفظ الله لها أمنها واستقرارها.

هادي الخيارين: قطر محط أنظار العالم

قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، أن قطر أصبحت الآن محط أنظار العالم بما قدمته من مواقف يشار إليها بالبنان لافتاً إلى أن البلاد تعيش أجواءً من الفرح بقدوم هذه المناسبة الوطنية التي تحتفل فيها جميع شرائح المجتمع القطري، تعبيراً عن فرحتهم وفخرهم بالوطن الحر العزيز، ونوه بما تشهده هذه المناسبة من تلاحم بين الحكومة والشعب، وتقدم الخيارين بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة والشعب الكريم، ولفت إلى أن الاحتفال باليوم القطري يعكس الإنجازات السنوية التي حققتها دولة قطر والتي تتحدث عن نفسها، متمنياً أن يوفق القائمون على الأمر للاستمرار في هذا النهج السليم الذي يحقق التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد. وقال إن هذه هي السنة الثانية ودولة قطر محاصرة من قبل 4 دول كانت ولازالت شقيقة، متمنياً أن يؤلف الله القلوب والوصول إلى حلول من أجل مصلحة شعوب هذه الدول، لافتاً إلى استعداد دولة قطر الدائم لتعزيز نهج الحوار، مع التمسك بسيادة البلاد وعدم السماح بالمساس بها، وفي المقابل فإن الدولة ماضية لتحقيق خططها وتنفيذ استراتيجياتها التنموية في مختلف المجالات التي تحقق رؤيتها الوطنية المنشودة.

ناصر المالكي: قطر مصدر فخر لكل مواطن

تقدم السيد ناصر بن أحمد المالكي عضو مجلس الشورى، بأسمى التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الأصيل في هذه المناسبة التي تتجدد فيها معان سامية وقيم وطنيه توارثتها الأجيال جيلاً بعد آخر مستمدة من تاريخ عظيم ظلت أعلامه باقية بأقوالها وأفعالها وقيمها التي تقوم على أن سيادة وكرامة الوطن أولوية قصوى ومسؤولية الجميع، ولفت المالكي إلى أنه وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد إلا أن الشعب القطري ظل صامداً ومسانداً لقيادته الوفية التي لم تأل جهداً في توفير لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام والرخاء لهذا البلد المعطاء.

وأضاف أن اليوم الوطني فرصة لاسترجاع ذكريات وتاريخ مشرف لدولة قطر، وبطولات قام بها رجال قطر الأولون، وبالتالي فإن كل من يشارك في هذا الاحتفال من صغار وكبار يستشعر قيمة الوطن والتضحيات التي بذلت من أجل الحفاظ على ترابه، متمنياً دوام التوفيق والسداد للقيادة الرشيدة التي أجبرت العالم على احترامها بما لها من مواقف صلبة وقوية تعتبر مصدر فخر لكل مواطن قطري.

دحلان الحمد: روح وطنيــــة عـــامـــرة بالمحـــبة لقطـــــر

أكد السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى أن احتفالات اليوم الوطني تجسد أرقى معاني الولاء والانتماء وتعكس الروح الوطنية العامرة في قلوب المواطنين والمحبين لدولة قطر الفتية، وقال إن الرقي بالوطن وتعزيز الولاء له مسؤولية جميع أبنائه، حيث إن مفهوم الولاء الوطني يمثل تعبيراً عن طبيعة اعتزاز المجتمعات البشرية بأوطانها التي تستمد منها عناصر هويتها وتاريخها وحضارتها وسيادتها وكرامتها، ولفت إلى أن المظاهر الاحتفالية التي تشهدها البلاد سنوياً تؤكد أن معيار الالتزام بالولاء للوطن هو ما يتجسد في السلوك والتعامل وتترجمه في الواقع مشاعر الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن إلى جانب مقومات الإيثار والتضحية والدفاع عن الوطن وعن سمعته وبذل الغالي من أجل حماية مقدراته من أي عبث أو محاولة للنيل من أمنه واستقراره وكرامته وسيادته. وأضاف الحمد أنه وفي هذه المناسبة يرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولحكومة دولة قطر الرشيدة وشعبها الكريم، متمنياً أن تعود هذه المناسبة السنوية وبلاده دائماً في تقدم ورفعة، وأعرب عن فخره واعتزازه بقيادته الشابة التي تعمل وتناضل من أجل سمو ورفعة هذا الوطن وتقدمه وحفظ كرامة شعبه، وأكد أن دولة قطر تمكنت بما تملكه من سياسة وحنكة ودبلوماسية راقية من بناء علاقات مع جميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والمشاركة بفاعلية في منظومة المجتمع الدولي، فأصبحت قطر شريكاً فاعلاً ومقدراً، متمنياً أن يظل علم بلاده دائماً عالياً خفاقاً يسمو بروح الأوفياء.

ناصر الكعبي : يوم الولاء للوطن والقيادة

أعرب السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى، عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بهذا الحدث السنوي ، الذي يعبر عن وطنية خالصة تقوم على أعمدة صلبة قوامها الانتماء والولاء لله وللوطن وللقيادة الملهمة ، وتقدم الكعبي بالتهنئة لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة السعيدة ، وشدد على أن قطر تهتم ببناء القيم والهوية الوطنية الواحدة والجامعة لكافة مكونات المجتمع، لجني ثمرات ناجحة وقادرة على بناء مستقبل مشرق ، وأجيال تستطيع الامساك بزمام الامور للمضي قدماً في مسيرة بناءها رجال أوليين أفنوا أرواحهم للحفاظ على مكتسبات هذا الوطن ، ومن بعدهم قيادة شابة أصبح لا هم لها سواء أن يعيش شعبها بكرامة مرفوعاً الرأس يفخر بنفسه وبلاده التي تعيش في رفاهية وأمناً كان سبباً وراء كثير من التحديات التي واجهت البلاد في الأونة الاخيرة .

ولفت الكعبي إلى المواقف المشرفة لدولة قطر مع كثير من دول العالم ، منوهاً بما قامت به بلاده من وساطات ناجحة بين الفرقاء كانت نتائجها تحقيق السلام الشامل والاستقرار في تلك الدول فضلاً عن المواقف الانسانية والمبادرات الخيرية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين في مختلف بقاع العالم ، مما يؤكد ذلك رغبة دولة قطر في تعزيز القيم الانسانية النبيلة التي يوصي بها الدين الاسلامي الحنيف ، والعمل الجاد دون انتظار المقابل من اجل تحقيق السلام في ربوع المنطقة ، إنطلاقاُ من مبادئها السامية التي تعتمد الحوار كمنهج أساسي لا بديل له في حل النزاعات والخلافات بين جميع الاطراف.

إبراهيم النصر:اســتذكـــار بطــولات المـــؤسـس

أكد السيد إبراهيم بن خليفة النصر عضو مجلس الشورى، أن الاحتفال باليوم الوطني يعكس المشاعر الوطنية الصادقة والاعتزاز بهذه المناسبة التي ينتهز فيها الجميع فرصة استذكار بطولات وأفعال وأقوال مؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، واستلهام المعاني السامية ولتجديد العهد والولاء لقائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي هذه المناسبة تقدم النصر بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة دولة قطر وللحكومة الرشيدة وللشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الأرض، وأعرب عن سعادته الكبيرة لمشاركة جميع شرائح المجتمع في هذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن حب الوطن والاستعداد التام لحماية أمنه والدفاع عن مكتسباته، ولفت إلى أنه وبجهود قيادة البلاد الحكيمة أصبحت قطر من أكثر دول العالم إزدهاراً وتقدماً، وتميزت باقتصاد صلب تمكنت من خلاله من تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والبنى التحتية المتطورة والبرامج المختلفة، كما حققت قطر بفضل قيادتها الرشيدة حضوراً فاعلاً إقليمياً وعالمياً، متمنياً لبلاده دوام الرفعة والخير والرفاه.