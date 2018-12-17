الأمين العام للأمم المتحدة يشكر صاحب السمو

الدوحة - قنا: استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له.

وجرى خلال المقابلة استعراض آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تطويره وتعزيزه، وفي هذا الإطار شكر سعادة الأمين العام سمو الأمير على جهود قطر الإنسانية في عدد من الدول منها فلسطين وليبيا والسودان واليمن، كما شكره على احتضان قطر لمنتدى الدوحة الذي يناقش عدداً من التحديات الإقليمية والدولية، وعلى “اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والدائمة” بين قطر والأمم المتحدة الموقعة على هامش المنتدى، والتي بموجبها ستدعم قطر مؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار. كما استعرض سمو الأمير وسعادة الأمين العام الأوضاع في كل من سوريا واليمن وفلسطين، وانعكاسات الأزمة الخليجية على المنطقة، وقد أكدا على أهمية حلها عبر الحوار.