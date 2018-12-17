قطـر أكثـر الـدول التي زرتـها انفتـاحاً وتنـوعاً

الدوحة - قنا:

أكد سعادة السيد هانس أودو موتسل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر، أنه في ظل البيئة الدولية الصعبة والمليئة بالتحديات، فإن قطر قد وضعت لنفسها من خلال رؤيتها الوطنية 2030، أهدافاً تنموية طموحة لمستقبلها، وتحقيقها بأفضل السبل والوسائل.

وهنأ سعادة السيد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية البلاد بيومها الوطني...لافتا إلى أن قطر دولة شابة، يحتفي شعبها في 18 ديسمبر كل عام بهذه المناسبة التاريخية، وبالوحدة التي تحققت في ظل حكم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1878.

وأوضح سعادة السفير في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏ بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، أن لدى ألمانيا أيضاً يومها الوطني، وهو مكرس للاحتفال بإعادة توحيد البلاد عام 1990، ويشير إلى حدث أكثر حداثة في تاريخها.. وقال إنه بالنسبة لقطر وألمانيا “فإن مثل هذه الاحتفالات تعد فرصة لاستذكار الهوية الوطنية والتجارب السابقة والتفكر فيها، وفي آفاق التنمية المستقبلية للبلاد، مما يجعل اليوم الوطني حدثاً هاماً للوقوف عند الإنجازات والتحديات التي تواجه الأمة”.

وأعرب سعادة السفير عن ثقته في أن التحديات السياسية الحالية التي تواجهها قطر في منطقة الخليج، لن تساهم إلا في تسريع عجلة تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا استعداد ألمانيا لمشاركة قطر في هذا المسعى، وتقديم يد العون والتعاون في مجال التنويع الاقتصادي، وكذا تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة.

وأضاف قائلا في سياق تصريحه “لقد أدهشتني دولة قطر باعتبارها الأكثر انفتاحاً وتنوعاً من بين الدول التي قمت بزيارتها.. الناس في قطر ومن كل دول العالم، يعملون ويعيشون في هذا البلد الجميل، بتسامح تجاه الآخرين، ويساهمون في تعزيز التنوع الثقافي، وفي الديناميكية التي تشكل أساساً ومصدراً للإبداع والابتكار، وسيبرهن ذلك مستقبلا أنه أحد الأركان الأساسية للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة في قطر”.. منوهاً بأن عملية التمدن والتحديث الاجتماعي والاقتصادي سريعة الخطى التي تمر بها قطر، تُشكل تحديًا لجميع من يعيش على أرضها.

وأشاد سعادته بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين قطر وألمانيا، منوها في هذا الصدد بأن الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وقت سابق من هذا العام، وهي الثانية لسموه لألمانيا في غضون 12 شهراً فقط ، عكست حجم العلاقة الخاصة بين البلدين الصديقين...لافتاً إلى أن مباحثات سمو الأمير ولقاءاته مع فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة المستشارة أنجيلا ميركل، وسعادة السيد هايكو ماس وزير الخارجية، قد ساهمت في تعزيز التعاون القائم بالفعل بين البلدين في العديد من المجالات، ومهدت الأرضية للمزيد من فرص تعزيز الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية بين قطر وألمانيا، بما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد سعادة السفير هانس أودو موتسِل أن قطر وألمانيا تتشاركان مبدأ التسوية السلمية للصراعات، وأعرب في هذا الخصوص عن تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به قطر كشريك في تعزيز هذه القيم في المنتديات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون، وبخاصة أثناء شغل ألمانيا صفة عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي بدءاً من 2019.

وتابع أن كلا من برلين والدوحة تحتفلان هذا العام بمرور 45 عاماً على تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وعبر عن فخر ألمانيا بهذه العلاقة الوثيقة طويلة الأمد... مؤكدا أن قطر تعد اليوم شريكاً موثوقاً يعتمد عليه بالنسبة لألمانيا في المنطقة، فضلاً عن التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتطرق سعادته لفعاليات عام الثقافة القطري الألماني “2017”، ومن بينها معرضان ألمانيان أقيما بالدوحة حول التصميم الصناعي والفن الألماني المعاصر.. مبينا أن الفعاليات الثقافية الأخرى التي جرى تنظيمها وإقامتها خلال عام الثقافة المذكور، ساعدت كثيراً في تعزيز العلاقات المجتمعية بين شعبي البلدين.