خدماتنا الصحية تُقدَّم وفق أرقى المستويات العالمية

مناسبة لاستحضار سيرة الأجداد وقيادات الوطن المؤسسين

الدوحة-الراية:

أكد عدد من قيادات القطاع الطبي أن اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بالخدمات الصحية التي توفرها للمواطنين والمقيمين، انعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي تقدم وفق أرقى المستويات العالمية، لافتين إلى أن مسيرة الخدمات الصحية في قطر تشهد عاماً بعد عام تطوراً متسارعاً وتوسعات مشهودة على مستوى المرافق والبرامج العلاجية في آن معاً.

وقال هؤلاء في تصريحات بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني إن قطر تحصد ثمار جهود أبنائها المخلصين نحو مزيد من التطور والنماء، كما أنها عززت حصانة اقتصادها وازدادت من الاعتماد على ذاتها، ورسخت الروابط مع حلفائها وطورت علاقاتها مع معظم الدول، لافتين إلى أن اليوم الوطني يؤكد على التلاحم والتكاتف والاعتزاز بالهوية القطرية، وقالوا إنه يحق لكل فرد في هذا الوطن المعطاء أن يفخر ويرفع هامته بما حققته قطر وبما تنجزه يوماً بعد يوم حيث بلغت سمعتها الدولية الآفاق العالية بما تحققه لشعبها ولتمسكها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان حيث أضحت السياسة القطرية مثالاً يحتذى في كافة البلدان.

د. أحمد الملا: تجسيد للمواطنة الصالحة

وقال الدكتور أحمد محمد الملا، مستشار وزير الصحة العامة: إن الاحتفال باليوم الوطني هو تجسيد للمواطنة الصالحة والحب والولاء للقيادة الحكيمة التي قادت البلاد بحكمة واقتدار لتحقيق المنجزات العظيمة، كما أنه مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن يستحضر فيها تاريخاً مجيداً وقيماً خالدة تزيده إصراراً على العمل المخلص لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لوطننا الحبيب المعطاء (فقطر تستحق الأفضل من أبنائها).

د. عائشة الأنصاري: مناسبة عزيزة على قلب كل قطري

وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة: يمثل اليوم الوطني مناسبة خالدة وعزيزة على قلب كل مواطن، حيث نرى مشاهد الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية من كافة أبناء الوطن والمشاركة المميزة من الجميع في تجسيد فرحتهم، حيث نحتفل في هذه المناسبة بإنجازات كبيرة في كافة المجالات وبتاريخ مجيد لبلادنا، نستلهم منه المبادئ والقيم التي تلهم الأجيال.

د.عبد الله الأنصاري: افتتاح 4 مستشفيات جديدة خلال عام

قال الدكتور عبدالله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية إن الاحتفال السنوي باليوم الوطني هو أصدق تعبير من المواطنين عن مشاعر الانتماء والولاء وحب الوطن والوفاء لقائد الوطن في يوم الفخر والعزة، حيث يتم في هذا اليوم الأغر إقامة الفعاليات التراثية التي تحيي عادات وتقاليد المجتمع وتزيد الصلة بين الأجيال ونسترجع من خلالها سيرة الأجداد وقيادات الوطن المؤسسين وتضحياتهم لبناء هذا الوطن ، كما يؤكد اليوم الوطني على التلاحم والتكاتف والاعتزاز بالهوية القطرية لدى كافة أبناء قطر.

وأكد الدكتور الأنصاري أن مسيرة الخدمات الصحية في قطر تشهد عاماً بعد عام تطوراً متسارعاً وتوسعات مشهودة على مستوى المرافق والبرامج العلاجية في آن معاً، وقال: حين احتفلنا باليوم الوطني في العام الماضي شهدنا افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة انضمت إلى مؤسسة حمد الطبية وهي: مركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز قطر لإعادة التأهيل. وفي العام الجاري افتتحنا قبل نحو أسبوعين مستشفى حزم مبيريك العام وهذا يدل على مدى اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بالخدمات الصحية التي توفرها للمواطنين والمقيمين كما يؤكد على جودة تلك الخدمات التي تقدم وفق أرقى المستويات العالمية.

ناصر النعيمي: الشعب القطري طموح ويعمل لبناء وطنه

أكد ناصر سعيد النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية أن هذه المناسبة تأتي في كل عام وكل قطري يرفع هامته حتى تكاد تصل إلى عنان السماء، افتخاراً بما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة للبلاد، حيث أكد الشعب القطري أنه شعب طموح ويعمل بكل جد واجتهاد لبناء وطنه ورفعة شأنه، وذلك في ظل تلاحم الشعب مع قيادته الرشيدة حيث تنعم قطر بكل الخير في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الطموح الذي يضرب في كل فرصة ومناسبة أسمى آيات المعاني للتعبير عن عشقه لقطر.

وقال ناصر النعيمي: إن اليوم الوطني أصبح مناسبة تتلاقى فيها كافة العقول والقلوب على شيء واحد وهو الولاء وحب قطر، وأن توشح جميع المباني والشوارع في المدن القطرية باللون العنابي يعكس حجم الحب والولاء الذي يحمله جميع أبناء هذا الوطن الغالي لبلادهم ولقيادتها الرشيدة الحريصة على إعلاء شأن الوطن والمواطن.

وتقدم النعيمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -حفظهما الله- في ذكرى هذا اليوم العزيز الذي يهتز له وجدان كل قطري.

د.محمد بن حمد: تكاتف الشعب مع القيادة

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة: من أبرز ما يميز قطر هو تكاتف الشعب والقياة والحب والوفاء المتبادل الذي تجسد في إنجازات عظيمة خالدة أصبحت مثار إعجاب العالم، كما ساهم في جعل دولتنا عصية على التحديات. وأضاف: لذلك فإن اليوم الوطني لبلادنا يمثل دافعاً قوياً لعمل كافة أبناء الوطن لتحقيق إنجازات خالدة، مستندة إلى قيمنا الأصيلة، فالتقدم المبني على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة هو الميزة الأهم لوطننا ولله الحمد.

عبدالله العمادي: تعزيز الهوية الوطنية

وقال السيد عبدالله إبراهيم العمادي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة الصحة العامة: إن اليوم الوطني مناسبة غالية لتعزيز الهوية الوطنية وتجديد الولاء والحب لقيادتنا الحكيمة ولوطننا الحبيب، ففي هذه المناسبة يتجسد حب أهل قطر الفطري لوطنهم الغالي وولاؤهم وإخلاصهم للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والحرص والعمل المخلص لتحقيق المزيد من التقدّم والنماء في كافة مجالات الحياة.

د.صالح المري: المؤسس وضع الأسس الراسخة لقطر القوية

أشار الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، إلى أن الأسس الراسخة التي وضعها المؤسس لدولتنا الحديثة ساهمت في تحقيق المنجزات العظيمة التي نراها ماثلة أمامنا اليوم، وذلك بفضل من الله تعالى الذي سخر لبلادنا قادة حكماء منذ عهد المؤسس وحتى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والذين قادوا البلاد بحكمة وعزم لتحقيق الأفضل دائماً ولتكون قطر في مقدمة الأمم في التقدّم والازدهار.

حمد الحمر: تجديد الولاء للقيادة الحكيمة

وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة العامة: في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن نحتفي بذكرى تأسيس دولة قطر الحديثة حيث تولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) مقاليد الحكم في البلاد في 18 ديسمبر من العام 1878، ووضع الأسس المتينة للدولة العصرية، ونقدّم في هذه المناسبة الشكر لأصحاب الفضل الذين بذلوا التضحيات الجسيمة من أجل بناء هذا الوطن الغالي، والذي نعيش في ظله بحمد الله تعالى وننعم بالأمن والتقدم والاستقرار، كما نجدد الولاء لقيادتنا الحكيمة، ونشاطر شعب قطر الوفي فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الوطنيّة الخالدة.

د.منى المسلماني: نجدد اعتزازنا لقيادتنا الرشيدة

قالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية، إن اليوم الوطني يُعتبر فرصة نُجدّد فيه جميعاً اعتزازنا وفخرنا وولاءنا لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي الذي نتبارى جميعاً لرفعة شأنه وإعلاء رايته. وأضافت قائلة: تعد مناسبة اليوم الوطني فرصة للتعبير عن حبنا لهذا الوطن الغالي ولإحياء ذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (طيب الله ثراه) وجميع من ضحوا في حب هذا الوطن الغالي، وإن ما تحقق من إنجازات في قطاعات الدولة المختلفة أمر يُشار له بالبنان، ويستدعي الافتخار في هذا اليوم العظيم لقطر الحبيبة. ونوّهت الدكتورة منى المسلماني بأهمية الاحتفال باليوم الوطني وتعبير القطريين عن مشاعر الانتماء والحب والولاء للوطن ولقيادته الرشيدة، مؤكدة أن من حق كل فرد في هذا الوطن المعطاء أن يفخر ويرفع هامته بما حققته قطر وبما تنجزه يوماً بعد يوم حيث بلغت سمعتها الدولية الآفاق العالية بما تحققه لشعبها ولتمسكها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان حيث أضحت السياسة القطريّة مثالاً يُحتذى به في كافة البلدان.

د.عبداللطيف الخال: ملتزمون ببناء نهضة بلادنا الشاملة

أكد الدكتور عبداللطيف الخال، نائب الرئيس الطبي لمؤسسة حمد الطبية، أن ذكرى اليوم الوطني تمثل دعوة جادة وصادقة لكل مواطن ومقيم لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل بناء الوطن وتعزيز قدراته والارتقاء به على الصعيدين الوطني والدولي، كما تذكرنا هذه المناسبة الغالية بأهمية التزام كافة المواطنين في الاستمرار ببناء نهضة بلادنا الشاملة السياسية والاقتصادية والحضارية، والعمل بشكل فعّال على تعزيز الثقة والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا في المحافل الدوليّة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقال الدكتورعبداللطيف الخال: نحن نستلهم من ذكرى اليوم الوطني أسس ومبادئ العمل العام والجاد ونستشرف من هذه المناسبة العطرة آفاق المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً، لاستمرار بناء نهضتنا وقوتنا الذاتية وجهودنا جميعاً لبناء وطننا، وهذا يأتي من عزيمتنا في مواجهة التحديّات والتي نستلهمها من قيادتنا الرشيدة.

محمود الرئيسي: مناسبة لتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة

عبّر محمود صالح الرئيسي، رئيس مجموعة خدمات العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، عن سعادته الغامرة باليوم الوطني، مؤكداً أنها مناسبة وطنية عزيزة على كافة القطريين، وهي مناسبة وطنية لتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

ونوه الرئيسي بمدى تعمق وعي الشعب القطري وإدراكه لحجم منجزات البلاد التي تحققت وأهمية السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي التي تحققت هذه المنجزات في ظلها. وأضاف قائلاً: إن اهتمام الدولة بتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والبشرية يشير إلى خطط طموحة تنفذها الدولة بنجاح ملحوظ وبوتيرة عمل دؤوبة ومتسارعة، حيث تعززت حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية وازداد اعتماد الدولة على ذاتها، كما نجحت قطر في ترسيخ الروابط مع حلفائها أكثر مما كانت وتطورت علاقات قطر مع معظم دول العالم.

ولفت الرئيسي إلى جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية في كل عام، وقال إنه لولا الدعم اللا محدود الذي تقدّمه قيادتنا الرشيدة لمؤسسة حمد الطبية كونها جهة الرعاية العلاجية الرئيسية في الدولة، لم يكن باستطاعة المؤسسة تحقيق تلك الإنجازات وبناء لبنات جديدة سنة بعد أخرى تضاف إلى رصيد قطاع الخدمات الصحية في الدولة. ونوّه بأن اليوم الوطني يجدد لدى كل مواطن العزيمة والإصرار على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وتقدّمه وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة.

علي الخاطر: بذل الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية

قال علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية: تحلّ علينا في مؤسسة حمد الطبية ذكرى اليوم الوطني للدولة ونحن نتطلع في كل عام إلى تحقيق إنجاز جديد يمكننا من خلاله الوفاء ولو بقدر ضئيل من استحقاقات الوطن علينا، ولا يسعني في ذكرى اليوم الوطني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية والتي تعد فرصة لتجديد العزم على بذل كافة الجهود لرفعة الوطن، ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، خاصة في ظل ما تحقق من إنجازات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وأن يحصد الوطن ثمار جهود أبنائه المخلصين نحو مزيد من التطوّر والنماء والازدهار.

وأضاف إن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة لأن نتأمل إنجازات بلادنا التي تحققت على أرض الواقع من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وكفاءة القوة البشرية التي تقوم بتنفيذ الخطط والسياسات التنمويّة. كما يحقّ لنا أن نتفاءل كثيراً بالمستقبل في ظل النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات التنمويّة كهدف استراتيجي تستمرّ الدولة في إنجازه بنجاح مشهود من كافة دول العالم.