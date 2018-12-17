جهود قطرية بارزة في مكافحة الإرهاب والتطرف

الدوحة - قنا:

أكد سعادة السيد ناتابول كانتاهبران سفير مملكة تايلاند لدى دولة قطر، على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتعاون المشترك والوثيق بينهما في مختلف المجالات، واصفاً إياها بالعلاقات الأخوية التي تتطور بوتيرة متسارعة.

وأضاف سعادة السفير التايلاندي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏ بمناسبة اليوم الوطني للدولة: إن العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين حققت على مدى 38 عاماً تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة، مؤكداً على مواصلة البلدين تعزيز وتعميق الروابط المشتركة.

وتابع بالقول “ستواصل تايلاند وقطر تعزيز وتعميق روابطهما في جميع المجالات في ظل الثقة والاحترام بالإضافة إلى الاهتمام المتبادل الذي ما زالت الدولتان متمسكتين به طوال الـ 38 سنة الماضية”.

وأشاد سعادة السفير التايلاندي لدى الدوحة بتعامل دولة قطر مع الأزمة الحالية من خلال تنويع مصادرها والاستفادة من الإمكانات المحلية وتعزيز اعتمادها على الذات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الدوحة بعد هذه الخطوات الكبيرة أصبحت محل إعجاب وتقدير المجتمع الدولي كله.

وأضاف: إن الخطوات التي اتخذتها دولة قطر خاصة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً على القطريين ووفرت فرص عمل للكثير من العمالة الأجنبية. وأصبحت العلامات التجارية للمنتجات القطرية المتزايدة تحوز ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وقال سعادة السيد ناتابول كانتاهبران سفير مملكة تايلاند لدى الدولة “ليس لدينا شك في أن دولة قطر واحدة من الدول التي تتقدم في مختلف المجالات لا سيما الأمنية نظراً لجهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على المستويات كافة مما جعل منها دوحة السلام في المنطقة “.. مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات التي اتخذتها في مجال العمل والعمال بإلغاء نظام تصاريح الخروج التي تعد خطوة كبيرة لضمان أمن العمالة الأجنبية.

ولفت سعادة السفير إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يسهم في تنمية الشعور بالوحدة والتضامن بين المواطنين، وتقدير تاريخهم وتراثهم وثقافتهم وتقاليدهم ...لافتاً إلى أن احتفال هذا العام فرصة جيدة لإظهار قوة وعزم وحكمة قطر والقطريين في التعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأعرب سعادته عن تهانيه لدولة قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للدولة بالنيابة عن الحكومة والجالية التايلاندية، متمنياً دوام التقدم والازدهار لدولة قطر وشعبها.