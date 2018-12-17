نائب رئيس الوزراء يبحث جهود مكافحة داعش مع المبعوث الرئاسي للتحالف

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد بريت ماك غيرك المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “‏داعش”‏، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة الثامن عشر.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها، والجهود المبذولة لمكافحة “داعش”، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، مع سعادة السيد دامدين تسوغتباتار وزير خارجية منغوليا، وسعادة السيد تيودور إليانوفسكي وزير الخارجية والاندماج الأوروبي في جمهورية مولدوفا، وسعادة السيد زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية عضو البرلمان وزير الخارجية الألماني السابق، وسعادة الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير الدولة لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة الثامن عشر. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة.

جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تطويرها، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، مع سعادة السيد فولفغانغ ايشنغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومجلس إدارة مؤتمر ميونخ للأمن وأوجه تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

كذلك اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسعادة السفير إسماعيل شرقي مفوض شؤون السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، كل على حدة، وجرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.