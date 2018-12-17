نصـائـح للاحـتفال بالـيـوم الوطـني بـلا حـوادث

كتب - محمد حافظ :

أكّد اللواء محمد سعد الخرجي مُدير الإدارة العامة للمرور ضرورةَ الالتزام بقواعد وآداب المرور خلال احتفالات اليوم الوطنيّ، داعياً إلى أن يكون التعبير عن حبّ الوطن والاحتفال باليوم الوطنيّ من خلال الالتزام بقواعد المرور دون حوادث أو مُخالفات.

وقدّم اللواء الخرجي عدداً من النصائح التوعويّة حول الالتزام بالسلامة المروريّة في احتفالات اليوم الوطنيّ، قائلاً « لنحتفل باليوم الوطنيّ بلا حوادث وبرقيٍّ، وأنّ تعبيرنا عن حبّ الوطن لا يعني مُخالفتنا لقواعد المرور واحتياطات الأمن والسّلامة والتعدّي على حُريّات الآخرين. وشدّد على ضرورة عدم الخروج من المركبات والجلوس على سطح المركبة وعدم تغطية لوحات السيّارات، والالتزام بمسارات السير والبُعد عن التعدّي على حقوق المشاة والرصيف. مُؤكّداً على التخلّي عن الاستعراضات التي تعرّض حياة قائدي المركبات والمارة للخطر وعدم رشّ الماء والفوم على المركبات الأخرى. وطالب بالبُعد عن مظاهر التلوّث السمعي والبصري واستخدام آلات التنبيه دون حاجة أو ضرورة لما تمثّله من تعدٍّ على حريّات الآخرين.

على جانب آخر، وفي إطار مُشاركة الإدارة العامة للمرور في فعاليات اليوم الوطنيّ، قامت إدارة الدوريات والتحقيق المروريّ بالتنسيق مع إدارة التوعية المرورية بتوزيع الهدايا التذكاريّة والورود للعائلات والسائقين والمشاة المُحتفلين باليوم الوطنيّ في منطقة درب الساعي والطرق المؤدّية إليه، وتأتي المُبادرة بهدف تدعيم سُبل التّواصل بين رجل المرور والجمهور لتحقيق بيئة آمنة على الطّرق.

وأوضح الملازم حُسين عبدالحميد اللنجاوي ضابط الدوريات أنه توجد خُطط مروريّة تمّ وضعُها من الإدارة لتنفيذها في أماكن الاحتفالات لتخفيف الضغط عن المناطق المُزدحمة التي يتوافد عليها المحتفلون لخدمة كافّة مُستخدمي الطريق من مُواطنين ومُقيمين وتسهيل الحركة المروريّة منذ بدء أيّام الاحتفالات وحتّى نهايتها.