إفلاس وانهيار بنك الشارقة للاستثمار

الشارقة - وكالات:

كشف موقع “فويس أوف ماركت” عن أول حالة على الإطلاق في الإمارات والشرق الأوسط تتعلق بإفلاس بنك الشارقة للاستثمار. في ليلة الجمعة الماضي الهادئة عندما كان يستمتع الجميع في الشرق الأوسط بعطلة نهاية الأسبوع، وصل أول بنك في الإمارات إلى نقطة الانهيار كما توقعنا وحذرنا الجميع لسنوات. وبلغ بنك الشارقة للاستثمار نقطة الانهيار الحرجة مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض، وكان من الضروري إنقاذه خلسة بعد ظهر يوم الجمعة، 14 ديسمبر 2018! وسيتم تسريح المئات من المصرفيين مع بدء عملية الإنقاذ ونتوقع المزيد من عمليات دمج البنوك خلال الأشهر القليلة القادمة. وبما أن حكومة الشارقة تمتلك حصة الأغلبية، فإن حملة الأسهم العامة السابقة (65٪) سوف يتم القضاء عليها، وسيفقد المساهمون الحاليون في الإمارات مثل المسوقي والحوسني وشركتان خاصتان قدرتهما وأموالهما. وبحسب الموقع، المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات! إن الاندماجات المصرفية التي حدثت مؤخراً في الشرق الأوسط ليست علامة على القوة أو الاندماج. هذه الاندماجات تحدث في ظل السرية مع نية إخفاء الخسائر المتصاعدة بسرعة مع نقص السيولة وهو ما يجعل البنوك الشرق أوسطية أكثر رعبا من أي مكان آخر في العالم لأننا ببساطة لا نعرف مدى سوء المشاكل. أخيراً، يمكننا أن ندعي بفخر أننا قد بلغنا لحظة التألم التي كنا نتنبأ بها منذ عام 2015 فيما يتعلق بالبنوك في الشرق الأوسط. وقالت مصادر اقتصادية إن هذه مجرد بداية لمذبحة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حيث لا توجد سيولة على الإطلاق في الأسواق وأقل من ذلك سترى عدد الشركات التي انهارت في الأسابيع القليلة الماضية ولن نرد أي شيء إلى هذه البنوك. وفي الوقت نفسه، انهارت عدة أسواق كبرى في دبي، وفقا لموقع “فويس اوف ماركت”، وظهرت أخبار عن أحدهم في وسائل الإعلام لأنه لا يمكن إزاحته تحت السجادة. وقد أغلق أكثر من 20 سوبرماركت من محلات السوبرماركت في المنامة في حين فر الملاك من الإمارات بعد 40 سنة. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تقارب 500 مليون درهم. يقول الموقع، تتردد الشائعات عن هروب أصحاب محلات السوبرماركت إثر شيكات مرتجعة ما تسبب بمئات الملايين من الخسائر خاصة بالنسبة للبنوك وعشرات الموردين الرئيسيين ومئات الموردين الصغار وجميع مالكي العقارات.