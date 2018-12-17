البحرين تبارك اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

المنامة - وكالات:

اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لا يمس المطالب الفلسطينية. موقف الوزير البحريني جاء تعليقاً على إدانة الجامعة العربية هذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه الموثق على “تويتر”.

ووصف آل خليفة الإدانة بأنها كلام مرسل وغير مسؤول. ورأى أن موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة، وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، والجامعة العربية سيدة العارفين. ويأتي موقف البحرين وسط رفض فلسطيني وإدانة من جامعة الدول العربية للقرار الأسترالي، بوصفه انتهاكاً خطيراً للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.