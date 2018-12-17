الجار الله: قطر لم تحرق مراكب العودة للمصالحة

الكويت - وكالات:

جددت الكويت ثناءها على موقف دولة قطر المتمسك بالحوار من أجل حل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ عام ونصف العام، وسط تعنّت دول الحصار: السعودية والإمارات والبحرين.

ونفى نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله، أن تكون قطر قد أعطت ظهرها للمصالحة الخليجية، مؤكداً أن الدوحة “لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة على الإطلاق، ولن تحرقها”.

وقال في ردٍّ على سؤال للصحفيين حول رؤية الدوحة للمصالحة: “إن المشاركة القطرية (في القمة الخليجية) كانت محل ترحيب من قبل كل دول مجلس التعاون”، مضيفاً إن أجواء القمة “كانت إيجابية وتحمل مؤشرات لاحتواء الخلاف مستقبلاً”.

وفي سياق منفصل، تطرق الجارالله لما أثاره شرطي كويتي على إحدى القنوات التلفزيونية حول إعدام 50 “بريئاً” إبان الغزو العراقي لها عام 1991.

وقال الجار الله “نحن نتابع ما نشر وما بث خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق، واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير حول هذا الموضوع”.

وتابع: “ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية، والمتحدث عندما سئل عن أن الضحايا مواطنون عراقيون (أم من الجيش الشعبي (العراقي) كان رده بعدم تحديد الجنسيات، وقال إنهم من الأبرياء دون تحديد جنسياتهم”. وأشار إلى وجود تواصل بين سفارة الكويت في بغداد والمسؤولين هناك. ودعا إلى “ألا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه”، مبدياً “استعداد الكويت لمزيد من التوضيح لهم”.

وفي سياق آخر، وصف الجارالله زيارة وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، للسعودية الأسبوع الماضي بالناجحة، ولفت إلى أنه التقى نظيره السعودي خالد الفالح، وتطرقا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول المنطقة المقسومة، ما أدى إلى وقف الإنتاج فيها. وأضاف: “هناك أفكار محل بحث ودراسة ونقاش، وستعقد لقاءات أخرى بين الجانبين خلال الأيام المقبلة لبحث هذا الأمر، كما ستكون هناك زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين في هذا الشأن”.