الجسرة الثقافي يحتفل باليوم الوطني

الدوحة - الراية :

احتفل نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي باليوم الوطني للدولة، من خلال مجوعة متنوعة من الفعاليات حيث بدأت الاحتفالات بالعرضة القطرية في الساحة الخارجية للنادي، ونفذها أكثر من عشرين شاباً كانوا ينشدون الأهازيج الوطنية مع الرقص بالسيف، ثم توالت الفعاليات بحضور السيد حمد محمد الزكيبا مدير إدارة الثقافة والفنون والسيد عبدالله حامد إدارة العلاقات العامة، والسيدة منى مجلي رئيسة قسم المراكز الثقافية وبعض موظفي إدارة الثقافة والفنون وأعضاء مجلس الإدارة.

ألقت السيدة مها الكواري مديرة العلاقات الخارجية كلمة النادي بهذه المناسبة قائلة: كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يتشرف بهذه المناسبة السعيدة أن يعبر عن اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن وولائه لقيادته التي تسعى دون كلل أو ملل لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل أهله وجعله وطناً يحلو فيه العيش.

ثم تم تقديم مشهد استعراضي مسرحي تحت عنوان (الجسرة في أحضان الوطن) فكرة الأستاذة ناهد النعيمي مديرة العلاقات العامة وتنفيذ فرقة مؤسسة الثمامة لتنظيم الحفلات بقيادة الفنان شعيل الكواري ثم قدمت الفرقة العربية للأناشيد الشعبية فقرة موسيقية تلاها قطع كعكة الاحتفال باليوم الوطني حيث تفضل السيد حمد الزكيبا وأعضاء مجلس الإدارة وبعض الضيوف بقطع هذه الكعكة ابتهاجاً باليوم الوطني.