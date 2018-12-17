معرض يستعرض مقتنيات العائلات القطرية

الدوحة-الراية :

ضمن فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني، افتتحت مكتبة قطر الوطنية أمس معرض “قطر عبر المجموعات الخاصة”، ويسلط المعرض الضوء على التاريخ الاجتماعي والحياة اليومية لشعب قطر في الماضي كما تصوره المقتنيات الخاصة للعائلات القطرية. ويبرز المعرض مساهمات أبناء قطر في الحفاظ على هويتهم الوطنية وتاريخ وثقافة قطر من خلال هواياتهم الشخصية واهتماماتهم الفردية. وسيكون باستطاعة الزائرين مشاهدة مقتنيات لم تعرض من قبل من الصور الفوتوغرافية والتحف والوثائق والطوابع والأدوات التي كانت تستخدم في الحياة المهنية والشخصية للقطريين. من جهة أخرى وقعت مكتبة قطر الوطنية والمجلس الثقافي البريطاني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والبحوث والتعليم وتطوير المهارات، وتنظيم المؤتمرات المشتركة، والورش التعليمية والدورات التدريبية والبرامج البحثية، والأنشطة والفعاليات الثقافية. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة سهير وسطاوي، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية والسيدة سام آيتون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر.

ووصفت الدكتورة سهير وسطاوي في تصريح أمس، العلاقة التاريخية بين قطر والمملكة المتحدة بالمتينة وعميقة الجذور، منوهة إلى أن مذكرة التفاهم ما هي إلا واحدة من تجليات هذه العلاقة الوطيدة بين البلدين، وتعكس الثقة المتبادلة، وحرص الطرفين على التعاون في العديد من المجالات. وأعربت وسطاوي عن تطلع المكتبة إلى رؤية ثمار هذه المذكرة في القريب العاجل، واستكمال ما تم البدء به من تعاون ناجح أسفر مؤخرا عن تنظيم مجموعة من الفعاليات المتميزة. من جهتها، أوضحت سام آيتون، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة قطر الوطنية، يأتي بعد التعاون الناجح خلال المهرجان البريطاني 2018 في قطر. وأضافت: سنواصل عملنا كمنظمة المملكة المتحدة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية.. ونتطلع إلى سنوات قادمة، ومتحمسون للمساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030.