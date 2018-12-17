الغرفة تستضيف وفداً تجارياً سورياً يرغب بدخول أسواقنا

الدوحة - الراية :

استضافت غرفة قطر أمس وفدًا تجاريًا سوريًا برئاسة السيد عمان شنن رئيس جمعية رجال ورواد الأعمال السوريين «سياد» وضم الوفد نحو 27 رجل أعمال يملكون ويديرون عشرات الشركات السورية التي تعمل خارج سوريا، كما ضم الوفد السيد غزوان مصري ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية «الموصياد»، محمد الشاعر عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال السورية الدولية «سيبا»، وتمام بارودي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، وبحضور سعادة السيد نزار الحراكي السفير السوري لدى دولة قطر. وقد استقبل السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الوفد التجاري السوري، وحضر اللقاء السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال القطريين ومديري وممثلي عدد من الشركات القطرية.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السوريين من خلال إنشاء تحالفات وشراكات سواء داخل قطر أو خارجها.

كما تم خلال اللقاء استعراض المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين، ومنها قطاعات الطاقة، التطوير العقاري، صناعة النسيج، الزراعة، الاتصالات، تجارة السيارات، تجارة الملابس الجاهزة، البلاستيك، البرمجيات، تجارة اللحوم والدواجن والأعلاف، وصناعة العصائر.

وفي بداية اللقاء رحب السيد محمد بن طوار بالوفد التجاري السوري، معربًا عن أمله في أن يسهم اللقاء المشترك بين رجال الأعمال القطريين والسوريين في دفع وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين بما يرقى إلى مستوى الطموحات.

استعراض الفرص

وأشار بن طوار إلى حرص غرفة قطر على عقد الاجتماعات مع أصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتًا إلى أن اللقاء مع نخبة من رجال الأعمال السوريين يأتي من هذا المنطق، وقال إن من المهم التباحث في قضايا الاستثمار والفرص المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات تسهم في دفع التعاون التجاري والاستثماري إلى الأمام، مؤكدًا في هذا الجانب استعداد غرفة قطر لتسهيل كافة الإجراءات التي تساعد رجال الأعمال السوريين على دخول السوق القطري. وأشار إلى وجود نحو 2000 شركة قطرية - سورية مشتركة تعمل في السوق القطري، لافتاً إلى أن هنالك فرص كبيرة لتأسيس مزيد من الشراكات بين رجال الأعمال القطريين والسوريين داخل قطر وخارجها، كما توجد فرص عديدة للاستثمار وإقامة الأعمال بين القطاع الخاص القطري والسوري في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية والخدمات التعليمية والسياحة وغيرها، وقال أن هناك مشروعات ناجحة بين الجانبين في السوق القطري، مما يؤكد على أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال القطري والسوري. وأوضح بن طوار أن دولة قطر استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فأصبح الاقتصاد القطري اقتصادًا قويًا متناميًا يعتمد على التنوع والانفتاح، وشهدت الدولة طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022 وكان من نتائج ذلك أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدّرة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة أمام رجال الأعمال السوريين للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع نظرائهم القطريين.

مشروعات مشتركة

ومن جهته أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالحرفية التي يتمتع بها رجال الأعمال السوريين، وقال إن رجال الأعمال القطريين يرغبون في تعزيز التعاون المشترك وإقامة مشروعات صناعية مشتركة في قطر خصوصًا مع توفر المواد الأساسية للصناعات ووجود الأسواق الخارجية وتوفر المزايا التشجيعية التي تمنحها دولة قطر للاستثمارات .

وقدمت وزارة التجارة والصناعة عرضًا عن المناخ الاستثماري في قطر وقوانين وحوافز الاستثمار الأجنبي.

اليوم الوطني

من جانبه أشاد سعادة السفير السوري السيد نزار الحراكي بوقوف قطر الدائم إلى جانب الشعب السوري، معربًا عن تهنئته لدولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الذي يمثل مناسبة عزيزة على قلوب القطريين والمقيمين على أرض قطر. وأشار إلى أن أعضاء الوفد التجاري السوري جاؤوا من عدة دول مثل تركيا والأردن ومصر ولبنان وغيرها، نظرًا للظروف التي تمر بها سوريا، لافتاً إلى أن رجال الأعمال هؤلاء يمثلون العديد من الشركات ويرغبون في إقامة شراكات وتحالفات مع نظرائهم القطريين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو خارجها.

تعزيز التعاون

ومن جهته قال رئيس الوفد التجاري السوري السيد عماد شنن، أنه يأمل في أن يكلل هذا اللقاء بتعزيز التعاون المشترك مع رجال الأعمال القطريين، مشددًا على جدية رجال الأعمال السوريين في إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم القطريين سواء داخل قطر أو خارجها.

وقدم السيد محمد الشاعر عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال السورية الدولية (سيبا) عرضًا خلال اللقاء أشار فيه إلى أن حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين في الشتات والمنضمين إلى الجمعية يقدر بحوالي 53 مليار دولار، منها 33 مليار دولار استثمارات إنتاجية وصناعية، و20 مليارًا استثمارات مالية، موزعة على 42 دولة حول العالم، مضيفًا أن الهدف من الجمعية هو تمثيل و دعم مجتمع الأعمال السّوري المتواجد خارج الأراضي السورية من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإتاحة الفرصة لعقد شراكات مع كافة بلدان العالم.