قطر حولت الحصار لإنجازات تنموية واقتصادية

الدوحة - الراية :

أقامت الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» ملتقى قطر الثاني للشراكة الاستراتيجية، بهدف توطيد العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، و تبادل الخبرات العملية في شتى المجالات الاقتصادية

وأكد السيد عبدالله شلاش الهاجري الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في الشركة القطرية للخدمات البريدية، أهمية الملتقى وأجندته وأهدافه لهذا العام. مشيرًا إلى إنجازات القطاع الحكومي ودوره في كسر الحصار وقدم سعادة الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات البيئية في وزارة البلدية والبيئة، الذي مثل القطاع الحكومي عرضاً بأهم إنجازات وزارة البلدية والبيئة، حيث إن قطر كسرت الحصار وحولته إلى إنجازات في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً ورياضياً وإعلامياً.

وقدم الدكتور خالد عبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، دراسة شاملة ووافية للاقتصاد القطري ما بعد الحصار.

ونوه السيد حسن المحمدي مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة التعليم والتعليم العالي بإنجازات الوزارة خلال العام وأثنى على فكرة ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء منذ الصغر.

واستعرض علي إبراهيم التميمي رئيس قسم العلاقات العامة بالشركة القطرية للخدمات البريدية، إنجازات البريد منذ بداية الحصار، حيث واجهه العديد من التحديات والصعوبات، وتغلب عليها بفتح مسارات جديدة ومتعددة، وقدم خدمات لوجستية لجميع عملاء البريد.

وشارك المهندس أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب، ورجل الأعمال ناصر أحمد الخلف، في جلسة حوارية استعرضا فيها إنجازات العام المنصرم التي تخص القطاع الخاص، والشراكة الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة القطرية مع شركاء القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية والزراعية والخطط العاجلة التي اتخذت لدعم المنتجات والمشروعات الوطنية وتحويل السوق القطري من سوق مستهلك إلى سوق منتج مع الحفاظ على جودة وتميز المنتج الوطني.

و أكد رجل الأعمال ناصر الخلف مدير تطوير الأعمال بالشركة العالمية لتطوير المشاريع وصاحب مزارع أجريكو أن المنتج المحلي القطري غطى احتياجات السوق بنسبة ١٠٠٪.

و أشار المهندس أحمد الجولو إلى أن المشاريع الهندسية في الدولة لم تتأثر بالحصار الجائر وأن خطى المشاريع التنموية متسارعة وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري.

واختُتِم الحفل والملتقى بتكريم السادة ممثلي القطاع الحكومي والمتحدثين الرسميين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد

الهوية الوطنية

ونظمت خلال الملتقى مسابقة «وطني هويتي» لأجمل لوحة فنية، تهدف إلى تعزيز وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية والانتماء للوطن عبر فن الرسم، وشارك فيها عدد من المدارس في الدولة وتم الكشف عن الفائزة الطالبة رحمة السيد التي حصلت لوحتها على لقب أجمل لوحة وتم تكريمها في الحفل، ويأتي هذا الشعار ترسيخاً وتعزيزًا لمفهوم الهوية الوطنية ولتعميق المواطنة لدى أبنائنا منذ الصغر.

وبعد الجلسة الحوارية، قدّم الأطفال عرضاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني، معبرين عن حبهم وانتمائهم لقطر، كما تم تدشين عمل فني جديد بمناسبة اليوم الوطني من قِبل المبدعة نورة الهاجري.