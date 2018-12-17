قطر ستيل تؤكد مواصلة جهود المشاركة بالتنمية

الدوحة - الراية :

أحتفلت «قطر ستيل» باليوم الوطني في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل ومديري الدوائر والإدارات وعدد كبير من العاملين في الشركة وعائلاتهم.

ورفع المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني .

وأضاف الهاجري: إن اليوم الوطني للدولة مناسبة للتذكير بالجهود الجبارة والإنجازات الخالدة لمؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والقادة الذين ترسموا خطاه في بناء دولة قطر، كدولة عصرية، معتزة بهويتها وقيمها ومبادئها الراسخة في تعزيز قيم السلام والتعايش.

وقال إن احتفالنا باليوم الوطني فرصة لتجديد العزم على مواصلة الإنجازات وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنمو والازدهار للشعب القطري وكل مقيم على هذ الأرض بالإضافة إلى عرض ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطرعلى المستويين الإقليمي والعالمي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يمثل محطة مهمة لتجديد الولاء وتعزيز القيم الوطنية، وتكريس مبادئ المحبة والسلام والخير للعالم، والتأكيد على الاعتزاز والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.