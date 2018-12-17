ناقلات تفوز بجائزة الابتكار

الدوحة- الراية :

حصلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» على جائزة (الابتكار) لعام 2018 المقدمة من قبل مؤسسة «ذي أويل آند غاز يير» (TOGY)، تقديراً لجهودها في المبادرات المبتكرة للتنمية المستدامة.

وقد تم تقديم الجائزة إلى المهندس عبدالله بن فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، من قبل مدير مكتب مؤسسة «ذي أويل آند غاز يير» (TOGY) في دولة قطر، السيد يوريان ستيغز، وذلك بمقر شركة ناقلات في أبراج (الشموخ) بالدوحة.

وتعد هذه الجائزة بمثابة التقدير لالتزام وتفاني شركة ناقلات المستمر في خلق قيمة إضافية لتحسين عملياتها، وتعزيز مكانتها الدولية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وعلى المبادرات المبتكرة للتنمية المستدامة، لكي تصبح ناقلات الرائدة عالمياً وأﻛﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﺰودة ﻟﺨﻴﺎرات ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ والخدمات البحرية المختلفة.