إنجاز 80% من محطات ملاعب كأس العالم

الدوحة - الراية :

أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إنجاز أكثر من 80% من محطات ملاعب كأس العالم التي تنفذها كهرماء بتكلفة حوالي 800 مليون ريال، مشيرًا إلى تشغيل ثلاث محطات خلال العام الجاري ليرتفع عدد المحطات التي تم تشغيلها إلى 4 محطات.

وقال في كلمة له بمناسبة الوطني أنه جار العمل في محطة رأس أبوعبود2، والتي تغذي استاد أبوعبود ليتم تشغيلها في الربع الثاني من 2019. مؤكدًا أن كهرماء تعمل على توفير أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية في شبكتها الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية ووفق الاشتراطات المطلوبة لمشاريع الملاعب وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وفيما نوه بأن اليوم الوطني، مناسبة يحتفي فيها الشعب القطري بقيمه الأصيلة ويشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة فإنه لفت إلى أن مؤشرات أداء شبكة الكهرباء تعتبر الأفضل على مستوى الدول العربية والعالم من حيث الاعتمادية ومواكبة التطور العمراني وتوفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار لافتا إلى أن مؤشرات الأداء الفني لشبكات الكهرباء والماء سجلت مستويات مرتفعة. حيث تعد دولة قطر الأعلى على المستوى العربي في احتياطي الكهرباء، بفائض يقدر بأكثر من 2700 ميجاواط. كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنحو 30% من الكهرباء و 40% من المياه مع دخول إنتاج محطة أم الحول والتي تنتج 2520 ميجاواط للكهرباء 136 مليون جالون مياه يومياً.

وقال إن كهرماء حققت خلال 2018 العديد من الإنجازات على كافة المستويات، حيث تم الانتهاء من مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، والذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى بتدشينه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، ويشمل 15 خزانًا هي الأكبر على مستوى العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، موزعة على خمس مواقع استراتيجية في الدولة في أم بركة وأم صلال وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة.

وأشار إلى أن هذا المشروع تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق الأمن المائي في دولة قطر حيث يضيف المشروع 1500 مليون جالون من المياه ما يعادل 155% إلى السعة التخزينية الحالية والمقدرة ب 900 مليون جالون، بما يفوق ما تم إنشاؤه في قطر طوال السنوات الماضية، وهو ما يعزز الأمن المائي للدولة من خلال مخزون استراتيجي يضمن تدفق المياه لجميع القطاعات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل النمو السكاني، ما سيسهم في تحسين تأمين المياه ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بما يواكب الطلب المتنامي على الكهرباء والمياه الذي تشهده الدولة على هاتين السلعتين الحيويتين في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وقال إن كهرماء تشارك بدور رئيسي في مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد، حيث تنفذ كهرماء خمس محطات كهرباء لشركة الريل لتزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 900 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة إنجاز المشروع أكثر من 85%، من خلال تشغيل ثلاث محطات في 2018 إضافة إلى محطة راس أبوفنطاس أولى المحطات في يوليو 2017 حيث تم تشغيل محطة لوسيل في مارس 2018 ومحطة الوعب في يونيو 2018، ومحطة غرب الدوحة في سبتمبر الماضي، ومن المخطط الانتهاء من محطة البدع المحطة الخامسة والأخيرة لمترو الدوحة والتي تشمل مواقف للسيارات خلال الربع الثاني من 2019.



إنشاء أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

أعلنت كهرماء عن إنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء في دولة قطر بتقنية الخلايا الكهروضوئية، في إطار العمل على تقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعاليات الدولة الاقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر 2030 ضمن ركيزتي التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى الانتهاء من تأهيل المطورين. وتقدر السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط على الأقل، وسيتم ربط 350 ميجاواط مع الشبكة كمرحلة أولى قبل نهاية عام 2020 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

ومن خلال هذا المشروع، سيتم الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتحقيق توفير للغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة المحيطة، وهي أحد أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» بخفض 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية بدولة قطر، حيث نجح البرنامج بنهاية مرحلته الأولى 2012-2017 في تحقيق وفر مالي حوالي 5 مليار ريال قطري وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.6 مليون طن واستهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 مليار قدم مكعب ومعدل استهلاك الفرد من المياه بنسبة 18% ومن الكهرباء بنسبة 17%.