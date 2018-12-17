قطر للبترول تعمل بكفاءة رغم الحصار

الدوحة - قنا:

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن اليوم الوطني هو يوم تتجلى فيه أجمل وأنقى مظاهر الحب لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة في أبهى مظاهرها، حيث تستذكر قطر للبترول عبق تاريخ هذه الأرض الطيبة وكل التضحيات التي بذلت في سبيل بنائها والدفاع عن حريتها وكرامتها.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر « إنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصبحت قطر للبترول أكثر اعتماداً على النفس وأكثر قدرة على تجاوز الظلم والمضي قدماً إلى الأمام في سبيل رفعة الوطن ومستقبل أبنائه».

وأضاف أنه بالرغم من أن الحصار الغاشم، الذي أكثر ما يحزن ويؤلم فيه أنه تم على أيدي إخوة وجيران، إلا أن هذا الحصار لم يعد يهم أو يؤثر على «‏قطر للبترول»‏، فقد أصبحت تعمل بشكل اعتيادي ولديها القدرة على الاستمرار هكذا وإلى الأبد.

وتابع بالقول: في هذا اليوم نستذكر أيضاً وبكل الفخر والاعتزاز جهود المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، الذي واجه التحديات والصعاب ووحّد أهل البلاد وعمل على تعميق ارتباطهم بالأرض وعلى تلاحمهم وتآلفهم، فسطّر بذلك صفحة تلو الأخرى من ذلك التاريخ الناصع الذي جعل من قطر الطيبة مصدراً للعزة والكرامة، ورادعاً للظلم ومجيراً للمظلوم.

وشدد سعادته على أن شعب قطر بكل أطيافه ومكوناته مدينون بالفضل بعد المولى عزّ وجل لحكام دولة قطر الذين رسموا طريق العزّ والفخر والشموخ، وخططوا مسار التقدم والازدهار لحاضرها ومستقبلها، مجدداً عهد ووفاء «قطر للبترول» لهذا الوطن ولقيادته التي تضع لبِناتٍ جديدة على القواعد التي أرساها المؤسس من أجل مستقبل أفضل ونحو مزيد من المجد والرفعة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وتواصل قطر للبترول مسيرتها في تطوير قطاع النفط والغاز عاماً بعد عام، ففي خضم هذا التطوير أعلنت الشركة في سبتمبر الماضي قرارها بزيادة القدرة الإنتاجية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر عبر إضافة خط رابع جديد، لتصل الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 110 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة، بزيادة تُقدر بحوالي 43 بالمائة عن الطاقة الإنتاجية الحالية. وعلى صعيد الصناعات البتروكيماوية تواصلت قطر للبترول مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة ذات الخبرات المتميزة في مجال صناعة البتروكيماويات، لتقديم مقترحات شراكة مع قطر للبترول في تطوير وتشغيل مجمع جديد للبتروكيماويات بأعلى المواصفات العالمية بمدينة رأس لفان الصناعية، ويشمل المجمع وحدة تكسير الإيثان بطاقة تزيد على 1.6 مليون طن سنوياً من الإيثلين مما يجعلها أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر المجمعات في العالم.