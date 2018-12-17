الأهـلي بطـلاً لكـأس اتحـاد الـيد.. والعـربـي وصيفاً

متابعة : رمضان مسعد:

توج فريق الأهلي بطلاً لبطولة كأس الاتحاد لكرة اليد أولى بطولات الموسم الحالي ليحرز بذلك اللقب للمرة الثانية في تاريخه وجاء حصد الأهلي للقب بعد فوزه في المباراة الأخيرة على العربي بنتيجة 22 /‏ 19 ليحسم الأمور لصالحه برصيد 25 نقطة فيما حل فريق العربي وصيفًا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد خسارته في آخر مبارياته بالبطولة فيما حل الريان ثالثاً في البطولة برصيد 21 نقطة بعد فوزه على الغرافة 33 /‏ 17 في ختام مباريات الفريقين ،في باقي مباريات الأسبوع الأخير فاز قطر على الخور 26 /‏ 20 وتعادل السد مع الدحيل 34 /‏ 34 وفاز الشمال على الوكرة 26 /‏ 22 .

وجرت مراسم تتويج الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة في حضور كل من خليفة تيسير أمين السر المساعد لاتحاد اليد ومطر ثاني رئيس لجنة الحكام ، وحصل فريق العربي على الميداليات الفضية للمركز الثاني وحصل الريان على ميداليات المركز الثالث. وبعد الانتهاء من مراسم التتويج احتفل فريق الأهلي الفائز بلقب أول بطولات الموسم بهذا الإنجاز الذي يعتبر باكورة الموسم الحالي لكرة اليد على طريقته الخاصة بالتقاط الصور التذكارية في صالة دحيل الرياضية التي استضافت مباريات البطولة ومراسم التتويج. ومن جانبه بارك أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد لفريق الأهلي بفوزه ببطولة كأس الاتحاد وقال: إن المنافسة كانت قوية بدليل أنها لم تحسم سوى في يومها الأخير، وقال إن البطولة شهدت منافسات قوية بين جميع الفرق ونتمنى التوفيق للفرق التي لم يحالفها الحظ بالمنافسة في باقي بطولات الموسم، من أجل مشاهدة منافسات أقوى تصب في صالح اللعبة واعتبر الشعبي أن فوز الأهلي بلقب كأس الاتحاد للمرة الثانية أمر جيد للغاية حيث سيكون هذا اللقب دافعًا وحافزًا له لتقديم الأفضل والمنافسة على باقي ألقاب الموسم ما يرفع من مستوى المنافسة مع باقي الفرق في البطولات المقبلة.

تيسير يبارك للأهلاوية

بارك خليفة تيسير أمين سر المساعد لاتحاد اليد لفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس اتحاد اليد أول ألقاب الموسم وقال إن البطولة كانت قوية وناجحة وهو أمر جيد كونها فاتحة بطولات الموسم إضافة إلى أنها شهدت مستويات متميزة من جميع الفرق ولم يحسمها الأهلي إلا في اليوم الأخير مشيرًا إلى أن البطولة ظهرت بمستوى جيد والمنافسة كانت قوية بدليل أن البطل لم تحدد هويته إلا في اليوم الختامي لذلك فإننا نتوقع أن يكون هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة من ناحية المستوى وشكل المنافسة فيه ونتمنى أن تكون المنافسة بين الأندية في البطولات المتبقية من الموسم مثيرة وقوية من أجل مصلحة اللعبة.

منير حسن مدرب الفريق:

سعيد باللقب الأول مع الأهلي

عبر التونسي منير حسن مدرب الأهلي عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب على حساب العربي مشيرًا إلى أن الوصول إلى تحقيق الإنجاز جاء بعد تعب كبير و قال أنا سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأتمنى المزيد، وعن الفترة الماضية قال: رغم ضغط جدول المباريات و خوض 5 مباريات في أقل من أسبوعين تمكنّا بفضل الله من تحقيق هذا اللقب مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية حيث طغى الحماس على المباراة وأهم شيء بالنسبة لنا هو التطور الحاصل في أداء اللاعبين من مباراة إلى أخرى، وأضاف: أشكر إدارة النادي الأهلي التي وفرت لنا كل ظروف الراحة و النجاح وهو ما عاد بالنفع على الأجواء العامة داخل الفريق، أشكر اللاعبين للمجهود الكبير الآن نحن في الطريق الصحيح وأعتقد أن الفريق سيكون قادرًا على تحقيق مركز متقدم بالدوري.

محمد بيجاوي : اللقب الأول فاتحة خير علينا

أشاد محمد بيجاوي قائد فريق الأهلي بما قدمه فريقه من مستوى واستحق عليه التتويج بلقب كأس الاتحاد وقال إن الفوز بلقب أولى بطولات الموسم يؤكد بأن الأهلي في هذا الموسم سيكون مختلفاً وسينجح في تعويض إخفاقه في المواسم الماضية والتي لم ننجح في الفوز بأي لقب رغم تاريخ النادي الكبير في مختلف البطولات وأضاف: بطولة كأس الاتحاد دفعة معنوية للفريق في باقي بطولات الموسم الحالي الذي يخوضه الأهلي بكل قوة بعد استفادته من تجربة المواسم الماضية الذي لم يحالفنا فيها التوفيق. وهذا اللقب فاتحة خير لتحقيق إنجازات جديدة.

العربي إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

تغادر بعثة فريق كرة اليد بالنادي العربي وصيف بطولة كأس اتحاد اليد إلى تونس اليوم وتحديدًا إلى مدينة صفاقس التي تستضيف منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 29 الشهر الجاري حيث يمثل العربي فيها كرة اليد القطرية بمفرده بعد اعتذار الأهلي عن المشاركة فيها، يذكر أن العربي حل وصيفًا في النسخة الماضية من البطولة كما توج بلقب بطولة السوبر العربي في النسخة الأخيرة، وبالتالي يغادر الفريق العرباوي إلى تونس محملاً بطموحات كبيرة من أجل المنافسة على اللقب.