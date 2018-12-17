اليـــوم انطـــلاق دورة البــاركـــور

الدوحة - الراية :
يفتتح علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز اليوم في صالة الجمباز باللقطة فعاليات الدورة التقدمية لرياضة الباركور، والتي تعتبر أحد الأفرع الجديدة للعبة الجمباز والتي تُقام على هامش فعاليات الكونجرس الآسيوي للجمباز الذي تعقد اجتماعاته في الدوحة في الوقت الحالي.
يشارك في فعاليات الدورة 22 دارساً ودارسة يمثلون العديد من الدول الآسيوية والإفريقية من العراق وباكستان. والهند والأردن والجزائر وكوريا والمغرب وجنوب إفريقيا بالإضافة لدولة قطر.
وتجرى محاضرات الدورة على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية للجانب النظري والمسائية للجانب العملي.
ويلقي محاضرات الدورة الخبير الفرنسي تشارل بير مؤسس هذه اللعبة.
وقد تم التصويت على إقرار هذه الرياضة ليحتضنها الاتحاد الدولي للجمباز خلال اجتماع الجمعية للجمباز الذي عقد مؤخراً في باكو أذربيجان خلال الفترة من 1-4 من الشهر الجاري.
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