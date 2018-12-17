بطولة مفتوحة للشطرنج بالمرقاب مول

متابعة - عبد الناصر البار:

كشف اتحاد الشطرنج عن تفاصيل بطولة الدوحة المفتوحة للشطرنج الخاطف التي ستقام في “المرقاب مول” ضمن احتفالات اليوم الوطني برعاية شركتي المناعي التجارية وهواوي للاتصالات، وستقام البطولة يوم 22 ديسمبر الجاري لمدة يوم واحد، بنظام 10 دقائق وفق نظام فيشر السويسري من 9 جولات وستنطلق المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحًا وسيكون الختام في الفترة المسائية.

وخصص اتحاد الشطرنج عددًا من الجوائز القيمة للفائزين في مختلف الفئات ولجميع الأعمار -بنين وبنات- تحت 16 سنة و تحت 10 سنوات، ومع إعلان باب التسجيل في المركز التدريبي للأولاد بمنطقة السلطة الجديدة الأسبوع الماضي توافد الجميع من مختلف الفئات والأعمار للمشاركة في البطولة، كما قرر الاتحاد غلق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل.

وقال محمد المضيحكي رئيس اتحاد الشطرنج أن التوقعات تشير إلى أن حصيلة المشاركين في البطولة قد تصل إلى 150 لاعبًا ولاعبة، مشيرًا إلى أن الاتحاد قرر إقامة البطولة لأول مرة في مجمع تجاري حرصًا منه على نشر ثقافة الشطرنج سواء بالمشاركة أو المشاهدة خاصة أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة للاعبي العنابي غانم الشمري وصالح الحر وعلي السعدي بالإضافة إلى لاعبات الأدعم .