أربع ميداليات دولية لكاراتيه الوكرة

كارتلي - الراية :

حقق فريق نادي الوكرة للكاراتيه العديد من النتائج المتميزة خلال مشاركته الأخيرة في بطولة جورجيا الدولية التي أقيمت في مدينة مستخيتا، والتي تقع في مقاطعة كارتلي في جورجيا.

وشهدت هذه البطولة مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة مثلوا معظم دول العالم في جميع فئات البطولة.

ورغم قلة عدد لاعبي قلعة الموج الأزرق الذين شاركوا في هذه البطولة القوية، إلا أنهم تمكنوا من حصد العديد من الميداليات الملوّنة وصلت إلى أربع ميداليات دفعة واحدة منها ذهبية وفضيتان وبرونزية.

واستطاع لاعبو الوكرة بقيادة المدرب المتميز أحمد فوزي إثبات أنفسهم بجدارة وسط هذه المنافسات الشرسة والتحديات العالمية، وبالتالي رفعوا علم قطر عالياً خفاقاً في هذا التجمّع الكبير.

وجاءت النتائج الإجمالية للفريق الوكراوي كالتالي: ذهبيه كومتى 14 سنه للاعب محمد محسن، وفضية كاتا فردي 12 سنة للاعب عمر إيهاب وفضية كاتا 8 سنوات للاعب يوسف محمد سعد، وبرونزية كومتى للاعب محمد محسن ميزان.