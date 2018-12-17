بطولة العالم للبليارد تدخل مرحلة الحسم

متابعة - صابر الغراوي:

تدخل منافسات بطولة العالم للبليارد تسع كرات للفردي المقامة حاليا في الدوحة بالصالة المغطاة في النادي العربي مرحلة الحسم مع انطلاقة منافسات دور ال 64 اليوم الإثنين.

ويقود وليد ماجد لاعب منتخبنا الوطني طموحات الأدعم في هذه المرحلة ويأمل مسؤولو الاتحاد أن يحالفه التوفيق اليوم ليواصل المسيرة ويتأهل لدور ال 32 خاصة وانه سبق له أن وصل للدور ثمن النهائي في هذه البطولة، ويأمل أن يحقق ماهو أفضل في هذه النسخة وتخطي الثمن النهائي في هذه المنافسات التي تضم أفضل اللاعبين المصنفين عالمياً.

ومن جانبه فرط عبداللطيف الفوال لاعب منتخبنا الوطني في فرصته الأخيرة لمواصلة المشوار ببطولة العالم للبليارد بعد أن خسر أمس أمام الأوكراني فيتالي كارفخال 6-9 بعد أن كان متقدما 5-3 ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه ليخسر ويودع منافسات البطولة ويلحق بكل من بشار حسين وعلي عبدالهادي المري.

وعلى الرغم من قوة المنافسة إلا أن هناك لاعبين عرباً آخرين تمكنوا من التأهل لدور ال 64 من بينهم اللبناني مازن برجاوي الذي قدم أداءً قوياً للغاية وانتزع بطاقة التأهل من أنياب اللاعب الأمريكي هنتر لمبادرو وفاز عليه 9-8 ، والكويتي عمر الشاهين بفوزه على الاسباني ديفيد الكيدا 9- 7، ومواطنه عمر الشاهين بفوزه على اللاعب البوسني سانجين بلونوفيتش 9 -6، ليصبح هناك أربعة لاعبين عرب في هذه المرحلة من 64 لاعباً.

من ناحية أخرى وعلى صعيد مواجهات اليوم حرصت اللجنة المنظمة على أن تعقد اجتماعاً عقب نهاية الدور الرئيسي الأول وتم وضع ال 32 لاعبا المصنفين في اتجاه واحد على أن يلتقوا مع اللاعبين ال 32 الآخرين الذين صعدوا لنفس المرحلة حتي يكتمل عقد المنافسات حيث من المقرر أن تنتهي مرحلة دور ال 64 بالكامل اليوم ثم يتم استئناف المنافسات بعد غد ابتداء من دور ال 32 حيث يحصل اللاعبون على راحة يوم واحد فقط لاغير هو غدا الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

شعيب خان: المونديال دخل مرحلة اللا تعويض

اكد شعيب خان مسؤول المسابقات وتنظيم المواجهات في مونديال البليارد أن المستوى العام للبطولة سيرتفع ابتداء من اليوم لأنها دخلت مرحلة اللا تعويض، وقال إن من سيخسر مواجهته سيودع المنافسات على عكس الدور الأول الذي كانت أمام كل لاعب فرصة للتعويض، ولهذا فإنه لامجال للأخطاء وكل لاعب سيقدم أفضل ما لديه.

وقال خان: الدور الرئيسي الأول خلا من أي مفاجآت قوية وهو أمر طبيعي لأنه في بطولات العالم من الممكن أن يفوز أي لاعب على منافسه والمستويات أصبحت متقاربة للغاية في عالم البليارد. وأضاف قائلا: كنت أتمني أن تكون نتائج لاعبي المنتخب القطري أفضل مما تحققت لأن تأهل وليد ماجد فقط لدور ال 64 لايرضي الطموح وكانت خسارة بشار حسين وعبد اللطيف الفوال مفاجأة، وكان لديهما مستويات أفضل من التي قدمها كل منهما.

مريم المالكي:

64 لاعباً غادروا الدوحة بختام الدور الأول

أكدت مريم المالكي مسؤولة العلاقات العامة في بطولة العالم للبليارد تسع كرات للفردي أنه ابتداء من اليوم سيغادر نصف اللاعبين المشاركين في المونديال الدوحة لأنه بختام دور ال128 خرج بالفعل 64 لاعبا وسيتبقى 64 لاعبا يكملون المشوار. وأضافت قائلة إن لجنة العلاقات العامة مسؤولة عن مغادرة اللاعبين حتى وصولهم إلي مطار حمد الدولي، تماما مثلما كانت هذه اللجنة مسؤولة عن استقبالهم وتسكينهم بالفندق ومرافقتهم أثناء المنافسات، ولله الحمد لم يحدث ارتباك في جداول المواعيد سواء تلك الخاصة باللاعبين المشاركين أو وفد الاتحاد الدولي برئاسة الاسترالي ايان اندرسون. وأشارت قائلة إننا حريصون على التنسيق مع باقي اللجان وخاصة لجنتي المسابقات والمواصلات حتى لايحدث أي خطأ لأن جميع اللاعبين مرتبطون برحلات سفر وطيران وبالتالي فإن الخطأ غير مقبول، وهناك تعاون تام من جانب جميع الوفود.