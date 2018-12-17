المهندي يتوج بطل الطاولة العالمية

إنشون - الراية :

فجر البطل الياباني الصغير هاريموتو توماكازو كبرى مفاجآت كرة الطاولة العالمية هذا العام، ونجح في التتويج بطلاً لختام جولات المحترفين للعبة والتي أقيمت في مدينة إنشون الكورية خلال الفترة من 11-16 ديسمبر الجاري، وأسدل الستار على منافساتها أمس، بمجموع جوائز تصل إلى المليون دولار.

وأطاح هاريموتو في طريقه للتتويج بالمركز الأول بفردي الرجال بالصيني لين جاو يان بعدما فاز عليه في نهائي قوي ومثير بنتيجة 4/‏1 ، ليعتلي عرش كبار اللعبة رغم صغر سنه 15 سنة و172 يومًا فقط في إنجاز تاريخي فريد من نوعه.

وكان هاريموتو قد تمكن من التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز في نصف النهائي على المصنف السادس عالميًا البرازيلي هوجو كالديرانو بالفوز عليه بنتيجة 4/‏2 بعدما كان الأخير قد هزم المصنف الأول عالميًا فان زيندونج بنفس النتيجة في مباراة ربع النهائي، لتؤكد جولة كوريا الجنوبية أنها بطولة المفاجآت ومسك الختام لموسم كرة الطاولة العالمية.

وبعد نهاية المباراة قام خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحادين القطري والعربي، النائب الأول لرئيس الاتحادين الآسيوي والدولي بتتويج هاريموتو بكأس البطولة والمركز الأول، فيما توج مستر فرانك جي مسؤول شركة seamaster العالمية بتسليم كأس المركز الثاني للصيني لين جاو يان.