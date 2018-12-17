مشاركة ناجحة لفرساننا في قفز حواجز براغ

الدوحة الراية :

شارك فريق “الدوحة فرسان قطر” بقوّة في ختام كأس السوبر لدوري الأبطال للفرق في العاصمة التشيكية براغ، ضمن تحدي الأبطال العالمي لونجين لقفز الحواجز، وتخطّى الفريق الدور ربع النهائي ووصل إلى مرحلة نصف النهائي في البطولة الكبرى، والذي شارك فيه كل من الفرسان الشيخ علي بن خالد آل ثاني، وباسم حسن محمد، ومايكل ويتكر الفارس الإنجليزي المخضرم الذي زامل فرساننا في الفريق مقدماً أداء مميزاً دفع بهم إلى النهائي في كأس السوبر لأبطال لونجين لقفز الحواجز بعد موسم طويل خاضوا فيه 16 جولة اختتمت في الدوحة الشهر الماضي بعد رحلة طويلة لدوري الأبطال للفرق، وكذلك جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، بدأت من المكسيك في مكسيكو سيتي، مروراً بميامي الأمريكية وشنغهاي في الصين، وعدد من العواصم والمدن الأوروبية الشهيرة، وصولاً إلى الختام في الدوحة التي حقّق لقبها الفارس الإنجليزي بن ماهر.

وتأهلت إلى النهائي 6 فرق، وهي فريق مدريد، ولندن نايتس، وفالكنسوارد يونايتد، واسكيندينافيا فايكنج، ومونتريال دايموند، وباريس. وكانت براغ في نفس الوقت مسرحاً لمُباراة السوبر للجائزة الكُبرى للفردي “سوبر جراند بري” بإجمالي جوائز للبطولتين 11 مليوناً و250 ألف يورو.