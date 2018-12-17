الجـــواد «يزيــد» يهدي كــأس المــؤسس لأم قــرن

متابعة ـ سمير البحيري:

قام سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بتتويج الفائزين في ختام سباق الخيل الذي أقيم أمس على المضمار العشبي بنادي السباق والفروسية على كأس وجائزة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني “طيب الله ثراه “، وتوّج سعادته الفائزين بكأس المؤسس في سباق الخيل، والفائزين بجائزة اليوم الوطني في سباق المُسيلة، وشارك في التتويج سعادة عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية وناصر شريدة الكعبي المدير التنفيذي للنادي.

يزيد يخطف الكأس

وخطف الجواد “يزيد“ كأس وجائزة المؤسس للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات الفئة الثانية، لمسافة 2000م وهو الشوط التاسع الرئيسي على الكأس، والعائدة ملكيته لــ أم قرن، بإشراف المدرب ألبان دي ميول والخيال رونن مارتن بعد منافسة شرسة مع الجواد “غزوان“ ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الذي حل ثانياً بإشراف المدرب جوليان سمارت والخيال رايان سوراتورو، بينما كان المركز الثالث للجواد “إبراز“ ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب جوليان سمارت والخيال تيو باشولو.

وبخلاف الشوط الرئيسي التاسع أقيمت 8 أشواط أخرى جاءت نتائجها على النحو التالي:

إليكانا بطل الأول

في الشوط الأول المخصص للخيل العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات لمسافة 1600م، فاز بالمركز الأول الجواد “إليكانا“ ملك مهند جاسم الياقوت بإشراف المدرب هادي الرمزاني والخيال القطري فالح بوغنيم.

هداج دخان يتصدر الثاني

في الشوط الثاني المخصص للخيل العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف 95 وأقل، لمسافة 1600م كانت القمة من نصيب الجواد “هداج دخان“ ملك منصور بن مسفر حمد الشهواني الهاجري بإشراف المالك نفسه، والخيال القطري راشد علي الصعاق.

الشامان يتفوق بالثالث

في الشوط الثالث المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ تصنيف 70 – 90، الدرجة 3، لمسافة 2000م، استطاع الجواد “الشامان“ ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب جوليان سمارت والخيال تيو باشولو، وسبق للجواد “الشامان” الفوز بأولى مشاركاته الموسم الماضي، والتي كانت على هذا المضمار ولهذه المسافة.

هاريز دانسر بطل الرابع

في الشوط الرابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ تصنيف 75 - 95، الدرجة 3، لمسافة 1000م، واصل الجواد “هاريز دانسر” ملك المهندس أسامة عمر الدفع تقديم مستوى قوي وفاز بالمركز الأول للشوط بإشراف المدرب المالك نفسه والخيال ستيفان لادجاج.

أنيما روك يتصدر الخامس

في الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات، الدرجة 3، لمسافة 1400م، استطاع الجواد “أنيما روك” ملك خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري التأكيد على أنه مصدر الخطورة الواضح مع عودته للمشاركة في شوط أقل من حيث الدرجة ونجح فى الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب جاسم غزالي جهرمى والخيال هارى بنتلى.

وفي الشوط السادس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ تصنيف 75 - 95، الدرجة 3، لمسافة 1600م، نجح الجواد “حجاج“ ملك مربط الجريان في الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب هادي الرمزاني والخيال القطري فالح بوغنيم في ثاني شوط له بفوز فيه بالقمة بالسباق أمس.

وفي الشوط السابع المخصص للخيل العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، شوط مشروط، لمسافة 1400م، استطاعت “شرسة” ملك الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني الفوز بالمركز الأول لتؤكد أنها في قمة مستواها حالياً، بإشراف المدرب جوليان سمارت والخيال تيو باشولو.

وفي الشوط الثامن المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، شوط مشروط، الدرجة 2، لمسافة 1200م، برهن الجواد “بلاك جرنيتي” ملك مربط إنجاز على أنه يقدّم مستوى جيداً حالياً بحصوله على المركز الأول بإشراف المدرب جاسم غزالي جهرمى والخيال هارى بنتلى بعدما جاء في مركز الوصيف في كأس برزان من الفئة الثالثة في آخر مشاركاته.

سباق المسيلة

حصل الخيال علي خالد المسلم على المركز الأول لسباق المسيلة على جائزة اليوم الوطني في السباق الذي أقيم أمس على مضمار الريان بنادي السباق والفروسية، وجاء تفوق المسلم على الجواد “منجم“ بعدما حصل على قمة السباق النهائي بفارق ضئيل للغاية عن الخيال صالح حمد صالح المري على الجواد “الفخامة“، وحصل المري على سيارة لاند كروزر جائزة المركز الأول.

وحصل الخيال خالد عبد العزيز الكواري على المركز الثالث على الجواد “أمان” متفوقاً على الخيال يوسف الهاجري على الجواد “علي بــابا“.

وعقب السباق قام سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بتتويج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، وأهدى مفتاح السيارة إلى الخيال الحاصل على المركز الأوّل.