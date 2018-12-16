فخور لرؤية الالتزام العالمي بمواضيع منتدى الدوحة

الدوحة- الراية وقنا:

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك على هامش مشاركتهم في منتدى الدوحة الثامن عشر بفندق شيراتون.

فقد استقبل معاليه كلا من معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السيد برات البيراق وزير المالية وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بجمهورية تركيا الشقيقة.

واستقبل معاليه أيضا كلا من سعادة السيد تسوغتبارتار دامدين وزير الخارجية بجمهورية منغوليا، وسعادة السيد تارو كونو وزير الخارجية الياباني، وسعادة السيد أسد عمر وزير المالية بجمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد كينيت نانا ياو افوري وزير المالية بجمهورية غانا.

كما استقبل معاليه كلا من سعادة السيدة ماريا اسبينوسا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة هنريتا فور المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف للإغاثة، وسعادة السيد أكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لدوتشة بنك الألماني، وسعادة السيد عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة.

جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

كما أقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس مأدبة غداء تكريما لأصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في أعمال منتدى الدوحة الثامن عشر المنعقد بالدوحة حاليا.

وفي سياق متصل أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن فخره لرؤية الالتزام العالمي بالمواضيع الهامة التي يتناولها المنتدى.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على “ تويتر”:

بمشاركة نخبة من الشركاء وصناع القرار حول العالم، سعدت اليوم بحضور #منتدى_الدوحة الثامن عشر تحت عنوان “حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار” حيث أكد سيدي سمو الأمير في افتتاح المنتدى التزام #دولة_قطر بدعم الإصلاحات السياسية والدفع باتجاه الاستقرار في العالم.

وفي تغريدة أخرى قال معاليه: التقيتُ اليوم نخبة من ضيوف #دولة_قطر من ممثلي الدول ورئيسة ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يشاركون في فعاليات #منتدى_الدوحة الثامن عشر، فخور لرؤية الالتزام العالمي بالمواضيع الهامة التي يتناولها المنتدى.