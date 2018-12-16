رئيس الشورى يجتمع مع برلمانيَّين فرنسيَّين

الدوحة - قنا:

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة السيد موريس لوروا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسعادة السيد جان ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية في مجلس الشيوخ الفرنسي اللذين يزوران البلاد حالياً للمشاركة في منتدى الدوحة 2018.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة المجال البرلمانيّ، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المجموعتان البرلمانيتان في تعزيز علاقات البلدين، مؤكداً دعمه لجهودهما وحرصه على توسيع وتعميق التعاون بين مجلس الشورى وكل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي.

وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود خلال الاجتماع بمواقف البرلمان الأوروبي الرافضة للحصار الجائر المفروض على دولة قطر والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي 13 ديسمبر، حيث أدان البرلمان الأوروبي استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين.

ومن جانبهما، طالب السيدان موريس لوروا وجان ماري بوكيل بسرعة إنهاء الحصار وحلّ الخلافات بالحوار.. وأعربا عن ارتياحهما لتطوّر وتميز العلاقات القطرية الفرنسية، وأشادا بالنهضة الاقتصادية والتشريعية في دولة قطر وبدورها الفعّال على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدَين تطلعهما لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

حضر الاجتماع سعادة السيد جيروم لامبير، وسعادة السيدة نعيمة موتشو، وسعادة السيد رودريغ كوكويندو، وسعادة السيد بيرترون سور أعضاء البرلمان الفرنسي، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في باريس، وسعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.