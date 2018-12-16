وزيرة الصحة تجتمع مع عدد من السفراء والدبلوماسيين

الدوحة - قنا:

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، وذلك على هامش زيارتهم لمستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية بالدوحة.

فقد اجتمعت سعادتها مع كل من سعادة السيد إيجاي شارما سفير المملكة المتحدة، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند، وسعادة البروفيسور راميش براساد كويرالا سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد بيجورجيس سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والسيد مراد بصير القائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد واشنطن أولو القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا، والسيد كوهولا رانغان، مستشار الوزير المفوّض في سفارة جمهورية سريلانكا، والسيدة كريستين باوتسيتا نائب القنصل في سفارة الفلبين، كل على حدة.

تم خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ودول هؤلاء السفراء والدبلوماسيين في المجالات الصحيّة.

كما استعرضت سعادة وزيرة الصحة العامة كذلك جهود دولة قطر في التطوير المستمر لخدمات الرعاية الصحية من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة لكافة سكان الدولة، وفي أماكن قريبة من سكنهم.

وثمن أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيون من ناحيتهم التطوّر البارز في الخدمات الصحيّة بدولة قطر. وعقب الاجتماعات قاموا بجولة في المستشفى اطلعوا خلالها على الخدمات الصحية المقدّمة، والعيادات المتخصصة والمرافق التابعة له. ويضم مستشفى حزم مبيريك العام، الذي تم افتتاحه في 6 ديسمبر الجاري، قسماً للطوارئ يحتوي على 14 سريراً، فضلاً عن 118 سريراً تتوزّع بين وحدات المرضى الداخليين ووحدة الرعاية المكثفة، كما تتضمن مرافق المستشفى مهبطاً لمروحيات الهليكوبتر، ما يتيح نقل المرضى المصابين بحالات حرجة باستخدام المروحيات إلى مستشفى حمد العام في غضون 7 دقائق.