الحوار السبيل لحل الخلافات ووضع حد للنزاعات

الدوحة - قنا:

تحدّثت في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2018، سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهة بمنتدى الدوحة وعنوانه والمواضيع والملفات الهامة التي سيناقشها والتي تشمل قضايا الأمن والسلام والوساطة والتنمية الاقتصادية واتجاهات وتحولات صنع السياسات في عالم متداخل.

كما استعرضت التحديات التي تواجه البشرية ومنها النزاعات والهجرة، موضّحة أنه تم في هذا الخصوص مؤخراً بمدينة مراكش المغربية اعتماد العهد الدولي للهجرة الآمنة، ما يُعد إنجازاً للتعاون الدولي.

ونوهت سعادتها إلى أنه سيتم في الأسبوع المقبل عقد اجتماع بمدينة نيويورك الأمريكية لمناقشة هذا الاتفاق والذي يتعلق في جوانبه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي احتفل العالم في 10 ديسمبر الجاري بذكراه السبعين، إضافة إلى الترابط والتداخل بين المجتمعات والناس وغير ذلك من الفوائد التي ستتحقق من ورائه.

ولفتت سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فشل المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية متعدّدة الأطراف في احترام مثل تلك العهود، وإيجاد الحلول للتحديات وانعدام المساواة وأزمات الهجرة والتنمية التي تحتاج كلها إلى حلول واتفاقيات ناجعة، ما أدى إلى معاناة وهجرة الملايين ممن لا يجدون تنمية مستدامة، بل خوف ونزاعات تقوض كل ما يتم تحقيقه.

كما دعت إلى الحوار سبيلاً لحل الخلافات ووضع حد للنزاعات وباعتباره ضرورة لكل هذه المقاربات لاسيما أن قضايا الأمن والسلام تتخطى الحدود والمناطق، مؤكدة في سياق متصل كذلك ضرورة محاربة الفساد وتوفير الفرص الاقتصادية والبيئة السياسية المواتية للتنمية المستدامة والالتزام بالتالي بمكافحة الفقر والتخلف، والمحافظة على البيئة وشتى مكوناتها للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز التعاون بين الجنوب - جنوب وبين كافة الدول الأخرى.

وأشارت سعادتها في سياق متصل إلى اجتماع سيتم عقده العام المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وكذا مؤتمر قمة في أوغندا بدعم من صندوق قطر للتنمية معتبرة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات فرصاً لتعزيز الشراكات بين الدول والتوصل أيضاً مع منظمة العمل الدولية لاتفاق حول التغيرات السياسية بما يؤكد توفير فرص العمل كذلك لذوي الإعاقة.

كما تطرّقت لأهمية التكنولوجيا في العمل وإلى آثار العولمة التي قالت إنها عزّزت فرص التجارة والتنمية “لكنها زادت من هشاشتنا وأضعفت من قدراتنا”، على حد قولها.

ونوهت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إلى أن قادة العالم ينادون دوماً بإصلاحات للأمم المتحدة، داعية في الوقت نفسه إلى المضي قدماً نحو نظام حوكمة ديمقراطي فعّال من أجل نظام عالمي أكثر نزاهة وتعدّدية ورفاه، يحقق الأهداف في عالم متداخل، عالم يثريه الأمل ويتسم بالسلام والاستدامة والمساواة.