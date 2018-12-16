الدوحة- قنا: التقى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش انعقاد مُنتدى الدوحة 2018 بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه تنميتها، إضافة إلى مُناقشة أبرز تطوّرات الأحداث إقليمياً ودولياً.

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب السمو والرئيس الإكوادوري يبحثان تعزيز العلاقات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .