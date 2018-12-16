رئيس حقوق الإنسان يلتقي الأمين العام للعفو الدولية

لندن - الراية: عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع سعادة السيد كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” في العاصمة البريطانية لندن، حيث هنأه بنيله ثقة مجلس إدارة “أمنيستي” وتعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لسعادة السيد سليل شيتي.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وتقوية أواصر العمل المشترك بين الجانبين.

كما التقى د. المري مع كبار الباحثين بالمعهد الملكي للشؤون الدولية “تاشاتم هاوس”، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة القطرية فيما يتعلق بحقوق العمال. وقدم د. المري شرحاً حول تداعيات الأزمة الخليجية وآثار الحصار على المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول مجلس التعاون.