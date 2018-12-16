الدوحة - قنا:

أكد سعادة السيد محمد بصيري سيديهابي، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، عمق العلاقات بين بلاده ودولة قطر على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن البلدين الصديقين يتمتعان بشراكات قوية في مختلف المجالات. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، إلى الشراكة الإندونيسية القطرية في مختلف المجالات الاقتصادية.. وقال “دولة قطر واحدة من أكبر المستثمرين في إندونيسيا لامتلاكها حصص في مجالات الاتصالات والبنوك والطاقة”.

ونوه سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإندونيسيا في عام 2017 ، وذلك بعد زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى قطر في سبتمبر 2015.. مشيرًا إلى أن الزعيمين ناقشا خلال الزيارتين، المسائل ذات الاهتمام الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك زيادة التجارة والاستثمار والتعاون في مختلف المجالات.

وأشاد سعادة السفير الإندونيسي بالحضور الدولي لدولة قطر.. وقال “إن دولة قطر نشطة في المنتديات الإقليمية والدولية، ومن الواضح أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له يد ثابتة في اجتياز هذه الأوقات المضطربة” . كما أكد أن القيادة القطرية جعلت من رفاهية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية، وهذا بدوره جعل القطريين والمقيمين في تلاحم مع هذه القيادة الرشيدة. ولفت سعادته إلى أهمية الاحتفال بالأيام الوطنية للاحتفاء بجهود الآباء والأجداد في بناء أسس الدولة .. مضيفا “بالنسبة لشعب قطر والمقيمين فيها، فإن اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام هو احتفال يزيد من الشعور بالهوية الوطنية والوحدة”. وعن أزمة الخليج، قال إن دولة قطر نجحت في تجنب المشكلة الناجمة عن الحصار والمقاطعة التي يفرضها جيرانها، من خلال اعتمادها على الروابط الجديدة والقديمة وإنشاء طرق تجارية جديدة وتطوير قنوات إمدادات. ونوه سعادة السفير الإندونيسي لدى الدولة بالتطور الهائل والسريع الذي تشهده قطر في مختلف المجالات، مشيدًا بمستوى الإنجازات التي تتحقق في طريق استضافة كأس العالم لكرة القدم /‏قطر 2022/‏ على صعيد البنية التحتية والنقل وجميع النظم البيئية الداعمة.

كما أشاد سعادته بمواقف قطر الداعية إلى حل سلمي لمختلف النزاعات.. وقال “تستحق دولة قطر الإشادة على موقفها من الأزمات.. وإندونيسيا تشارك دعوة قطر إلى حل سلمي ودبلوماسي لمختلف النزاعات، وأعتقد أن كل المشاكل يمكن حلها من خلال الحوار البناء بين الأطراف المعنية” .