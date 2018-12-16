الدوحة- الراية: رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة و كبار الشخصيات وصناع القرار وصناع السياسات والخبراء من كافة أنحاء العالم المشاركين بمنتدى الدوحة. وقال سعادته عبر تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: تستقبل #الدوحة اليوم وغداً أصحاب السعادة و كبار الشخصيات وصناع القرار وصناع السياسات والخبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة “صنع السياسات في عالم متداخل”، نرحب بالجميع في دوحة الخير #منتدى_الدوحة.

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