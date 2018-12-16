نائب رئيس الوزراء يجتمع مع وزراء ومسؤولين أمميين

الدوحة -قنا:

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، مع سعادة السيدة هنريتا فور المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف للإغاثة، وسعادة السيد أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة الدكتور فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة الثامن عشر المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.







كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة الثامن عشر المنعقد حاليا بالدوحة.

جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كذلك اجتمع سعادته أمس، مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان الشقيق، وسعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان، وسعادة السيدة مونيكا جوما وزيرة الخارجية بجمهورية كينيا وسعادة السيد اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة الثامن عشر المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.