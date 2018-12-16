لولا تراجع الالتزام بالمواثيق الدولية لما تفاقمت أزمات منطقتنا

الدوحة -الراية: غرّد حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، أمس عبر وسم #منتدى_الدوحة. وقال سموّه عبر حساب سموّه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيّ“ تويتر”: لولا تراجع الالتزام بالمواثيق الدولية وقيم الحوار والتعايش وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل لما تفاقمت أزمات منطقتنا وتكاثرت ولما تعمقت تحديات الهجرة واللجوء والفقر والتنمية والإرهاب التي تواجه عالمنا. #منتدى_الدوحة

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