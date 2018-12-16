صاحب السمو يتلقى رسالة من الرئيس الصومالي

الدوحة- قنا: تلقّى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، رسالة شفوية من أخيه فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، تتعلّق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بنقل الرسالة دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة خلال استقبال سموّ الأمير المفدّى له بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس، وذلك على هامش انعقاد مُنتدى الدوحة 2018. كما استعرض سموّ الأمير مع دولة رئيس الوزراء، خلال المُقابلة، مجالات التّعاون المُشترك بين البلدَين.

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