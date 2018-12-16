صاحب السمو يستقبل عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

الدوحة - قنا:

استقبل حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس عدداً من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة 2018.

فقد استقبل سموّه كلاً من سعادة السيد برندن بويل عضو لجنة الشؤون الخارجية عن المقاطعة الثالثة عشرة من ولاية بنسلفانيا، وسعادة السيد إيمي بيرا عضو لجنة الشؤون الخارجية عن المقاطعة السابعة من ولاية بنسلفانيا، وسعادة السيد أندري كارسون عضو لجنة الاستخبارات عن المقاطعة السابعة لولاية أنديانا، وسعادة السيد دان كيلدي عضو لجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الخامسة بولاية ميتشغان، وسعادة السيد دونالد نوركروس عضو لجنة الخدمات المسلحة عن المقاطعة الأولى بولاية نيوجيرسي، وسعادة السيد جيم هايمز عضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الرابعة من ولاية كونتيتك، وسعادة السيد توني كاردناس عضو لجنة الطاقة ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان عن المقاطعة التاسعة والعشرين من ولاية كاليفورنيا.

جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تطويرها إضافة إلى تبادل الرأي حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.