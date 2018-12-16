الأدعم لدور الـ 16 في مونديال السنوكر

نجح لاعبو منتخبنا الوطني للسنوكر في التأهل لدور الـ16 في بطولة العالم للفرق والفردي في الـ 6 ريد المقامة حالياً بمدينة مرسى علم على البحر الأحمر في مصر والتأهل للدور ثمن النهائي على مستوى المنتخبات بعد أن تخطوا مرحلة دوري المجموعات واحتلوا المركز الثاني بعد الفوز على باكستان 3-2 وعلى مصر 4-1 والخسارة أمام المنتخب الهندي الأول 2-3 ، وسيلتقي منتخبنا في الدور ثمن النهائي مع المنتخب الهندي “ سي “ بحثاً عن التأهل للدور ربع النهائي، ويمثل منتخبنا في هذه البطولة كل من أحمد سيف وعلي العبيدلي ومهنا العبيدلي وعبدالمحسن خميس، وبسبب سفرهم إلى مصر ومشاركتهم في هذه البطولة لم يتم مشاركتهم في بطولة العالم للبليارد المُقامة حالياً في الدوحة.

ومن جانبه أكد مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر قائلاً إننا نأمل أن يواصل لاعبونا انتصاراتهم ويتمكنون من الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، ويكون لهم نصيب في التتويج بإذن الله.

وأشار قائلاً: إنني سأسافر إلى مصر مع قرب انتهاء المنافسات للقيام بتتويج المنتخبات واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى وعقد اجتماع للاتحاد الدولي على هامش المنافسات.

الاحتفال باليوم الوطني يؤجــل المنـافســات

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تسع كرات في الدوحة عدم إجراء أي منافسات في البطولة بعد غدٍ “الثلاثاء “ الذي يتزامن مع اليوم الوطني للدولة ولابد من إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في احتفالات هذا اليوم.

وينظم اتحاد البليارد احتفالاً في مقر إقامة الوفود ويشارك فيه لاعبو المنتخبات الأخرى، كما يفتح الاتحاد أبوابه أمام عشاق رياضة البليارد والسنوكر لممارسة اللعبة من خلال بطولة مفتوحة لكل اللاعبين الراغبين المشاركة فيها، وباستثناء هذا اليوم لن تكون هناك توقفات أخرى على مدار أيام البطولة حتى النهائي.