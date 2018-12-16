اختتام منافسات الجولة الرابعة لـ «هذاب»

الدوحة - الراية :

اختتمت مساء أمس بالميدان الرئيسي باتحاد الفروسية منافسات الجولة الرابعة من بطولة جولات قطر للفروسية “هذاب “ ، في نسختها الثانية التي تقام بالشراكة بين الاتحاد القطري للفروسية والشقب (عضو مؤسسة قطر)، والمكونة من 12 جولة على مدار الموسم.فقد توج الفارس مبارك يوسف الرميحي بلقب مباراة الجولة الكبرى محققا زمنا قدره 36.57 ثانية وحل في المركز الثاني خالد محمد العمادي بزمن قدره 39.11 ثانية وفي المركز الثالث حمد ناصر القاضى بزمن قدره 39.28 ثانية.

وحقق الفارس فالح سويد العجمي لقب المباراة المفتوحة على الجواد “كويك ستيب” ، وتنافس العجمي في مباراة الضربة مع وصيفه صاحب المركز الثاني الفارس محمد حازم عبارة الذي شارك علي الجواد “كورا “.

وفازت الفارسة جيسيكا والدون بمباراة المستوى الأول من عروض الترويض في اتحاد الفروسية ضمن فعاليات اليوم الثاني والختامي لرابع جولات قطر للفروسية “هذاب“ ، وشاركت جيسيكا علي الجواد “ لوسو ديل كاستيجنو” وحققت معدل نقاط 69.167 نقطة

وحل في المركز الثاني والثالث الفارس علي محمد المري على كل من الجواد “ سانت كروز 3 “وعلى الجواد “فرندلي تاتش“ وجاءت رابعة الفارسة آمنة أحمد الصفار علي الجواد “ريثم “ وحقق لقب مباراة المستوى الثاني الفارس محمد سالم المري على الجواد “جين تونيك” محققا معدل نقاط 71.250 نقطة ،وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة حمد الجابر علي الجواد “جاليني ” وحلت الفارسة إيريس نيجبوير علي الجواد “روز السولايمي ” في المركز الثاني مكرر محققه نفس معدل النقاط ،وحلت في المركز الرابع الفارسة مريم أحمد السميت علي الجواد “جانا” .