سباق الخيل على كأس المؤسس اليوم

متابعة ـ سمير البحيري:

ينظم نادي السباق والفروسية اليوم سباق الخيل على جائزة وكأس المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثانى “طيب الله ثراه“ بمناسبة اليوم الوطنى للدولة، ويتضمن السباق 9 أشواط بينهم الشوط الرئيسى التاسع على اللقب الكبير والجائزة المالية 365 ألف ريال وتشارك بالشوط الجياد العربية الأصيلة (الفئة الثانية) عمر 3 سنوات لمسافة 2000 م وتشارك به 7 رؤوس وسط تنافس قوى بينهم للحصول على جائزة المؤسس.

وكان نادي السباق والفروسية قد نظم أمس السباق على كأس جزيرة حالول على المضمار العشبى بالنادي، وأقيم الشوط الرئيسى الثامن على الكأس للخيل المهجنة الأصيلة من الإنتاج المحلي لمسافة 2400م، وحصلت على اللقب الفرس الزرقاء “سراب“ ملك المهندس حسن على عبد الملك العبد الملك بحصولها على المركز الأول للشوط بإشراف المدرب أحمد محمد قبيسى والخيال رايموندو فوينتس بعد منافسة قوية مع الجوادين سرمد بوثيلة ولوسيل حتى المتر الأخير من السباق، وحل ثانيا الجواد “ سرمد بوثيلة “ ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم بإشراف المدرب محمد خالد الأحمد والخيال تيو باشولو، وفاز بالمركز الثالث الجواد “ لوسيل “ ملك مربط الجريان بإشراف المدرب هادي الرمزاني والخيال القطري فالح بوغنيم.

وخصص الشوط التاسع، وهو شوط مُبيع (كليمنغ) مخصص للخيل المهجنة الأصيلة، الدرجة 4، لمسافة 1200م، وأسفر عن فوز الجواد “ أدهم “ ملك حسين عبد اللطيف زينل العمادي بالمركز الأول بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي والخيال جيمي كوين، وفي هذا الشوط يلتزم المالك أو المدرب في حالة تحقق سعر البيع المحدد للجواد ببيعه ولا يحق لهما الرجوع في ذلك.

وبخلاف الشوطين الثامن والتاسع كانت هناك 7 أشواط أخرى في السباق ..