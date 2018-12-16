تشريف صاحب السمو وسام على صدور الجميع

الدوحة ـ الراية :

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسام على صدر الجميع ويمثل حافزاً كبيراً لنا جميعاً وإن شاء الله نبيّض الوجه في المستقبل.

وأشار الذوادي إلى أن 8 ملاعب سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن هناك نقاشاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص هذا الأمر خاصة أن القرار الأخير لم يُتخذ ولكن الأقرب أن تقام البطولة في 8 ملاعب.

وعن تصاميم ملاعب مونديال 2022 قال: إنها مستوحاة من التراث والتقاليد القطرية والعربية، وبالتالي جاء ملعب لوسيل على نفس المنوال والحمد لله الآراء جاءت كلها إيجابية وحققت صدى كبيراً. وعن إشادة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالتجهيزات والانتهاء من الملاعب قبل عامين قال: “هذا يُمثل فخراً كبيراً لنا ورسالة أننا نسير في الطريق الصحيح وسوف نكون مستعدين قبل البطولة بعامين”. وحول إماكنية استضافة البطولة من 48 فريقاً قال: “هذا الموضوع تحت دراسة الجدوى المطروحة وبالتالي سنكون بانتظار الانتهاء منها”. وقال الذوادي: “اليوم وقد أعلنا عن تصميم استاد لوسيل، فإننا نضع علامة فارقة أخرى في طريقنا نحو استضافة بطولة كأس العالم لأول مرة في الوطن العربي. لقد مرّت 8 أعوام منذ فوز ملف قطر بحق استضافة البطولة هنا، وقد وعدنا العالم منذ ذلك الحين بتنظيم بطولة مذهلة بكل المقاييس. وحريّ بنا اليوم أن نقول بكل فخر بأننا لن ندخّر جهداً للوفاء بوعودنا وتقديم مونديال استثنائي لا مثيل له. ويأتي الإعلان عن تصميم استاد لوسيل تجسيداً لهذه الوعود”.

فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا:

سعداء بهذا الإنجاز المتميز

عبّرت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فاطمة سامورا عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: “أنا سعيدة بأن أشهد مساعي قطر والتزامها بالتميز، وذلك من خلال الإعلان عن تصميم استاد لوسيل وكافة جهودها الرامية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم”. وأضافت: “لا يخفى أن كافة تصاميم الاستادات في قطر مميزة، لا سيما استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائي في 2022، ولعل أكثر ما يُعجبني في الاستادات في قطر هو دمج الثقافة العربية في تصاميمها، وأتوقع أن زوّار دولة قطر في 2022 سيخوضون تجربة غنية تعكس ثقافة وتاريخ المنطقة”.

فاطمة النعيمي:

مدينة لوسيل لها أثر تاريخي في قلوبنا

أكدت فاطمة النعيمي، مديرة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن ملعب لوسيل يمثل أهمية كبيرة حيث إنه الملعب الذي سوف يستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، كما أنه أكبر ملاعب المونديال وسوف يتسع لـ 80 ألف متفرج. وأضافت: تصميم الملعب يُحاكي التراث والحداثة في نفس الوقت من حيث الأمور المُعاصرة به لاسيما في الاستدامة. وهو أكبر ملاعب المونديال وسوف يتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2020. وأشارت فاطمة النعيمي إلى أن مدينة لوسيل لها أثر تاريخي في قلوب القطريين وهي بمثابة مدينة المستقبل ونحن نعتبرها الدوحة الحديثة وبعد 4 سنوات سوف تستقبل نجوم وأبطال العالم وفي الوقت نفسه سوف تحتفل ببطل مونديال 2022 وأتمنى أن يكون منتخب بلادي.

وقالت: يوم الختام سيكون موافقاً مع اليوم الوطني والجميع يفرح ويحتفل في هذا اليوم وكلنا ننتظر انطلاق المونديال في الدوحة. وحول استضافة بطولة عام 2021، قالت: “هذا الأمر سيتم الإعلان عنه في موعده ولكنه من الطبيعي أن يتم تجربة الملاعب من خلال مباريات اختبارية بهدف الوقوف على جاهزية المنشآت قبل استضافة البطولة. وعن زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 إلى 48 فريقاً قالت: ”هناك دراسة ولكن يبقى القرار الأخير لدولة قطر حيث إننا قدّمنا ملفنا المونديالي لاستضافة 32 فريقاً وبالتالي الاستعدادات الحالية تجرى على هذا العدد”.

ملعبا الوكرة والبيت الأقرب لاستضافة كأس الأمير.. ناصر الخاطر:

3 ملاعب ستكون جاهزة في 2019

قال ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إنه بتدشين استاد لوسيل فيكون قد تم الإعلان عن تصاميم كافة الاستادات، مشيراً إلى أن استاد لوسيل وصل إلى 30 % من إنشاء الملعب”.

وأضاف: تبقى هناك العديد من المحطات المهمة منها قرعة تصفيات كأس العالم الأولية التي تخص القارة الآسيوية، بالإضافة إلى إشهار شخصية وشعار بطولة كأس العالم في بداية عام 2019 التي ستشهد الإعلان عن الانتهاء من 3 ملاعب ستكون جاهزة للبطولة، حيث سيتم الإعلان عن الانتهاء من ملعب الوكرة في نهاية الربع الأول من 2019 واستاد البيت في نهاية الصيف واستاد الريان في نهاية العام.

وأشار الخاطر إلى أنه دائماً يكون ملعب افتتاح وختام بطولة كأس العالم أيقونة الملاعب كونه سيكون متواجداً في الذاكرة لسنوات طويلة، وبالتالي التصميم لاستاد لوسيل سيكون الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن منتخبنا الوطني العنابي سيكون حاضراً في مباراة الافتتاح.

وأكد الخاطر أن أحد الملاعب التي سيتم تدشينها عام 2019 سيستضيف نهائي كأس الأمير عام 2019 ، وسيكون بين استادي الوكرة والبيت.