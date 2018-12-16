أيقونة ملاعبنا المونديالية ينضم للعقد الفريد

متابعة - عبد الله عبد الرحمن - بلال قناوي - رجائي فتحي - أحمد سليم:

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل الإعلان عن تصميم استاد لوسيل، الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بحضور فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا رئيس جمهورية الإكوادور، وسعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في منطقة لوسيل مساء أمس.

حضر الحفل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

كما حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية العربية والدولية، ومنتسبي الصحافة والإعلام.

ويأتي الإعلان عن تصميم استاد لوسيل ليكون آخر الاستادات الثمانية التي تعلن اللجنة العليا عن تفاصيل تصميمها في طريقها نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

يمزج تصميم استاد لوسيل بين فنون العمارة الإسلامية القديمة والحديثة، حيث تُزخرف الواجهة الخارجية بأشكال عربية هندسية مصممة بطريقة مبتكرة تسمح بدخول أشعة الشمس لداخل الاستاد. وقد ابتكرت شركة فوستر وشركاه البريطانية رؤية تصميم هذا الاستاد، بينما يشرف على بنائه تحالف يتألف من شركة حمد بن خالد للمقاولات القطرية، وشركة سكك الحديد الصينية المحدودة.

يتوسط استاد لوسيل مدينة لوسيل العصرية التي تبعد عن مركز مدينة الدوحة 15 كلم شمالاً. ومن المتوقع أن تصبح لوسيل بعد استكمال بنائها بالكامل مدينة المستقبل نظراً لتمتعها بكل مرافق ومقومات الحياة العصرية، إلى جانب قيمتها التاريخية الهامة في قلوب القطريين، إذ أنها المدينة التي استلهم فيها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رؤيته لتأسيس دولة قطر الحديثة.

وسيرحب استاد لوسيل بأكثر من 80 ألف مشجع لكرة القدم بحلول عام 2022، ليكون بذلك أكبر استادات مونديال قطر من حيث الطاقة الاستيعابية. يذكر بأن استاد لوسيل سيشهد استضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويجسد هذا الاستاد الكائن في قلب مدينة لوسيل الجديدة الإرث الذي تتطلع اللجنة العليا إلى تركه لأجيال قادمة للاستفادة منه، إذ سيتم تحويل الاستاد إلى عدة مرافق خدمية تلبي احتياجات سكان مدينة لوسيل مثل مدارس، ومساحات تجارية، وعيادات طبية، ومرافق رياضية، وغيرها. علاوة على ذلك، سيتم بعد البطولة التبرع بالعديد من مقاعد الاستاد القابلة للفك، للاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية حول العالم.

وفي الوقت الراهن، تسير أعمال بناء استاد لوسيل على قدم وساق وفق المخطط لها، حيث تستمر أعمال صب الخرسانة في هيكل الاستاد مع مواصلة أعمال بناء البنية التحتية. علاوة على ذلك، بدأت أعمال البناء الداخلية في الجناح الغربي من الاستاد. ومن المقرر استكمال أعمال بناء الاستاد عام 2020.

الجدير بالذكر بأن اللجنة العليا دشنت عام 2017 استاد خليفة الدولي -أول استادات البطولة جاهزية لاستقبال هذا الحدث الكروي العالمي لأول مرة في المنطقة. ومن المقرر حسب الخطة الزمنية أن يشهد عام 2019 جاهزية استادين آخرين هما الوكرة، والبيت في مدينة الخور.

صاحب السمو: الوعد 2022

الدوحة - الراية : غرد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عبر حسابه في الإنستجرام عقب حفل الإعلان عن تصميم استاد لوسيل، الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قائلا” #الوعد٢٠٢٢ #seeyouin2022.”

الأعمال تجري على قدم وساق لإنجاز الصرح الكبير

تحويل الاستاد إلى عدة مرافق بعد المونديال

استاد لوسيل سيشهد استضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويجسد هذا الاستاد الكائن في قلب مدينة لوسيل الجديدة الإرث الذي تتطلع اللجنة العليا إلى تركه لأجيال قادمة للاستفادة منه، إذ سيتم تحويل الاستاد إلى عدة مرافق خدمية تلبي احتياجات سكان مدينة لوسيل مثل مدارس، ومساحات تجارية، وعيادات طبية، ومرافق رياضية، وغيرها. علاوة على ذلك، سيتم بعد البطولة التبرع بالعديد من مقاعد الاستاد القابلة للفك، للاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية حول العالم.

وفي الوقت الراهن، تسير أعمال بناء استاد لوسيل على قدم وساق وفق المخطط لها، حيث تستمر أعمال صب الخرسانة في هيكل الاستاد مع مواصلة أعمال بناء البنية التحتية. علاوة على ذلك، بدأت أعمال البناء الداخلية في الجناح الغربي من الاستاد. ومن المقرر استكمال أعمال بناء الاستاد عام 2020.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا دشنت عام 2017 استاد خليفة الدولي -أول استادات البطولة جاهزية لاستقبال هذا الحدث الكروي العالمي لأول مرة في المنطقة. ومن المقرر حسب الخطة الزمنية أن يشهد عام 2019 جاهزية استادين آخرين هما الوكرة والبيت في مدينة الخور.

ياسر الجمال:الانتهاء من الملعب في 2020

أكد ياسر الجمال نائب رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الكشف عن تصميم ملعب لوسيل هو بمثابة آخر ملاعب مونديال 2022 التي تم الكشف عنها وذلك بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ليلة مميزة. وقال ياسر الجمال: تصميم الملعب تقليدي وحديث حيث إنه يمثل التراث العربي الأصيل وهو مثل الفانوس والإناء في نفس الوقت. وقال ياسر الجمال: ملعب لوسيل هو آخر ملاعب المونديال وتم العمل فيه منذ عامين حيث وصلت مراحل الهيكل الخرساني فيه إلى حوالي 30% وسوف يتم الانتهاء منه من نهاية عام 2020 وذلك قبل عامين من انطلاق المونديال. وتابع ياسر الجمال: ملعب لوسيل سيكون الأكبر من بين ملاعب المونديال ومدينة لوسيل ستكون بمثابة مدينة المستقبل من حيث كل شيء فيها حيث إنها مدينة عصرية تظهر الدولة العصرية.