548 لاعباً في بطولة اللجنة الأولمبية للرياضات المتعددة

الدوحة –الراية:

شهدت بطولة اللجنة الأولمبية القطرية للرياضات المتعددة 2018 التي أُقيمت منافساتها بنادي السد، مُشاركة كبيرة من اللاعبين الذين وصل عددهم إلى 548 لاعباً ولاعبة، تم تقسيمهم إلى 18 فريقاً في خمس لعبات هي كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والرجبي، وتم توزيع 18 جائزة مالية وكأس تذكارية، وشارك في مُنافسات السلة 8 فرق، و13 فريقاً في كرة القدم، و16 فريقاً في السباحة، و10 فرق في ألعاب القوى، وشهدت منافسات الرجبي مشاركة 10 فرق للرجال و6 فرق للسيدات.

وتوج ناصر المضاحكة رئيس قسم التطوير الرياضي والشؤون المجتمعية بإدارة الشؤون الرياضية الفرق الفائزة بحضور ممثلي الفرق والمديرين واللاعبين، وأسفرت نتائج منافسات كرة القدم عن فوز فريق الزعيم بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق المطار، وفي المركز الثالث فريق سولت.. وفي منافسات ألعاب القوى، جاء فريق الغرافة أولاً، وفريق السد في المركز الثاني، و شباب الأهلي في المركز الثالث.

أما في السباحة، فجاء الوكرة في المركز الأول، والريان في المركز الثاني، والخور في المركز الثالث.. وفي منافسات كرة السلة حصل فريق سوريا على المركز الأوّل، وحلّ في المركز الثاني فريق بووم، وجاء فريق أم لاكي في المركز الثالث، بينما أسفرت منافسات الرجبي للرجال عن حصول فريق دوحة وريورس على المركز الأول، وفريق هوريكس على المركز الثاني وفريق دوحة شيفز على المركز الثالث. وفي مُنافسات الرجبي للسيدات، حصل الاتحاد القطري للرجبي (أوريكس) على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق دوحة وايت، وفي المركز الثالث دوحة مارون.