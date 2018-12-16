رام الله: تشييع شهيد وسط مطالبات بالثأر

رام الله - وكالات:

شيّع آلاف المواطنين أمس جثمان الشهيد محمود يوسف نخله (18 عاماً)، بمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وانطلق موكب التشييع وسط هتافات تدعو للانتقام وتشيد بمناقب الشهيد. وأطلق مُسلحون ملثمون النار في الهواء، بينما شهدت المسيرة هتافات تدعو لاستمرار المقاومة ضد الاحتلال. وأكّد قيادات في الفصائل في كلمات لهم عقب مسيرة التشييع، على الاستمرار في النضال حتى نيل الحرية والعودة. وشدّدوا على أن دماء الشهداء هي من ستعبد طريق الحرية وأن الاحتلال خائب في قتل حرية وحياة الأطفال، وأن الشعب لن ينثني عن طريق النصر والعزة. ودعوا إلى الوحدة خلف خيار المقاومة فهي الطريق الموصلة للحرية والكرامة. من جهة ثانية، اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين فلسطينيين من عائلة واحدة ببحر مدينة غزة. واعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين الشقيقين محمد صالح أبو ريالة وشقيقه عاطف. كما اعتقل الاحتلال الصيادين محمد صلاح أبو ريالة، ومحمد فلاح أبو ريالة من بحر غزة أيضاً. كما أن بحرية الاحتلال قامت بمصادرة القاربين وهما عبارة عن “حسك مجداف”، وذلك إلى ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.