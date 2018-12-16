ملياردير إماراتي يدعو العرب للتخلي عن الديمقراطية

أبو ظبي - وكالات:

اعتبر الملياردير الإماراتي الشهير، “خلف الحبتور” أن الديمقراطية “بلاء”، داعياً الدول العربية إلى التخلي عنها. وقال “الحبتور”، في فيديو على حسابه في “تويتر”: “أدعو الدول العربية التي ابتليت بالديمقراطية إلى التخلي عن الديمقراطيات التي أدت فقط إلى الفساد والخراب وتأخر هذه البلدان”. وأضاف: “أدعوهم إلى التعلم من مثال الحكم الإماراتي الناجح، حيث يعيش المواطن بكرامة وخير وأمان دون هرطقات الديمقراطية وشرورها”. ومضى بالقول: “الدول العربية التي تدعي الديمقراطية هي في الحضيض، وشعوبها تعبانة، اللي ينهب ينهب، واللي يعمل يعمل”.

ودعا الملياردير الإماراتي إلى إلغاء كافة البرلمانات المنتخبة في الدول العربية، معتبراً أن تجنيس فرنسا للمهاجرين كان سبباً فيما حدث مؤخراً من احتجاجات. وطالب “الحبتور” الحكومة الإماراتية بالتحقيق في الجنسيات التي منحت لمواطنين من بلاد الشام، والتحقق مما إن كانوا “مخلصين” للإمارات أم لا. وأثار فيديو “الحبتور” ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه ناشطون باحتقار الشعوب العربيّة وتكريس التبعيّة.