نائب البشير يشيد برعاية قطر للسلام والتنمية في دارفور

الخرطوم - قنا:

أشاد عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السوداني، برعاية دولة قطر للسلام والتنمية في إقليم دارفور ودعمها للجهود المبذولة مع كافة الجهات لتطبيع الحياة في الإقليم، مؤكدا أن دارفور انتقلت إلى مرحلة جديدة من التعافي، مجددا ترحيب السودان بكل العائدين من معسكرات النزوح واللجوء إلى أرض الوطن. وقال نائب الرئيس السوداني، في كلمته بحفل ختام بطولة كأس السلام لمنتخبات النازحين لولايات دارفور بمدينة الجنينة، إنه لم يتبق من مظاهر قضية دارفور إلا معسكرات النزوح الأمر الذي استدعي تغيير اسم البطولة من منتخبات النازحين إلى بطولة كأس السلام لمنتخبات العائدين، مؤكدا أن الدورة الرياضية ستكون بابا لتحقيق الألفة بين المواطنين وجسرا للتواصل. من جهته، أكد حسين يس حمد والي ولاية غرب دارفور، في كلمته، أن قيام بطولة كأس السلام في الولاية دلالة على استقرار الأمن والسلام في عموم دارفور، لافتا إلى الدور الكبير للرياضة في توسيع جسور التواصل بين كافة المجتمعات. وكان نائب الرئيس السوداني قد تفقد عددا من منشآت السلام الحيوية بولاية غرب دارفور والتي تعزز استدامة الاستقرار وتؤسس للتنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه ثمن الدكتور محمود أبكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، مواقف القيادة القطرية التي أرست الاستقرار في البلاد، مضيفا أن الشعب السوداني يقدر ما بذلته في دارفور من دعم وسند بكل أنواعه المتعددة حتى أثمر حدثا تاريخيا بإنفاذ وثيقة سلام الدوحة التي جاءت بعد مصاعب وتعقيدات أبرزت مدى الخبرة والتجربة القطرية في مجالات السلام الذي عرفت به عالميا، حيث وفرت فرصا واعدة لصالح الاستقرار العدلي. وقال وزير الدولة السوداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وأمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وتطرق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توفرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاصة ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي.