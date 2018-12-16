مركز المال يسعى لاستقطاب 1000 شركة

الدوحة - الراية:

شارك مركز قطر للمال، في احتفالات اليوم الوطني التي تشهدها الدولة تحت شعار «قطر ستبقى حرة»، من خلال تنظيم فعالية خاصة لجميع موظفي الكيانات التابعة له.

وتأتي احتفالات اليوم الوطني في ختام عام من النجاح لمركز قطر المال، بلغ خلاله عدد الشركات المسجلة تحت مظلته أكثر من 590، ما يؤكد أن المركز بات في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية التي تستهدف الوصول إلى 1000 شركة حاصلة على ترخيصه بحلول عام 2022.

وخلال الاحتفالية، شارك الموظفون في عدد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس غنى التراث والثقافة والتاريخ القطري، بمعية عدد من رجال الأعمال والفنانين القطريين. كما قام مركز قطر للمال خلال الاحتفالية بتقديم التبرعات لمؤسسة «التعليم فوق الجميع»، كجزء من التزام المركز بالقضايا ذات البعد الخيري والاجتماعي. و قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتأمل في القيم التي تشكّل الأساس الذي تقوم عليه هويتنا الثقافية الغنية، والتي ترتكز على الحرية، والقوة والمرونة. مشيرًا إلى أن 2018 كان عاماً هاماً بالنسبة لدولة قطر، التي نجحت خلاله الدولة في الحفاظ على تقدمها وازدهارها

أما السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات فقال إن اليوم الوطني لدولة قطر، فرصة لنا لنتأمل قوة الأمة والمجتمع الذي يعمل بجد للحفاظ على اقتصاد متين وبيئة آمنة للمواطنين والمستثمرين والزوار.

بدوره قال الدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال بالقول يعتبر الثامن عشر من ديسمبر مناسبة عظيمة تتجسد فيها معاني وروح الفخر الوطني لدولة قطر ويتردد صداها في أرجاء البلاد.

وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال إن اليوم الوطني مناسبة للشعب القطري يعبّر فيها عن شعوره بالعزّة والوطنية.